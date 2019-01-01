بأمر ميركل.. «مطبخ» المستشارية يعين طاهياً ثانياً بدوام كامل

المصدر: برلين - د.ب.أ

يستقبل ديوان المستشارية، مقر الحكومة الألمانية، في برلين حالياً المزيد من الضيوف، وهو ما كان له عواقب على «مطبخ» المستشارية.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أمس، أن «صاحبة المنزل» المستشارة أنغيلا ميركل قررت لذلك أن تعين فوراً طاهياً ثانياً بدوام كامل في المستشارية.

وبحسب بيانات الصحيفة، فإن طاهياً واحداً يتولى شؤون الطهي في المستشارية، ويعاونه طاهٍ مساعد وثمانية أفراد في طاقم الخدمة. وقال متحدث باسم الحكومة في تصريحات للصحيفة: «المهام تزايدت». وبحسب بيانات المتحدث، فهناك تزايد في عدد الاستقبالات والموائد الاحتفالية في مقر الحكومة.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، فإن الطاهي الجديد سيحصل بجانب فرصة العمل الفريدة على راتب شهري يبلغ نحو 2800 يورو.