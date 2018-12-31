كتاب يوثق مسيرة مصممة أزياء إماراتية

المصدر: الأقصر - مصر - د.ب.أ

يوثَّق كتاب مصري تذكاري مسيرة مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، من حقول النفط إلى منصّات الموضة.

ويوضح الكتاب، الذي صدر بالقاهرة، أمس، بعنوان «منى المنصوري.. عاشقة مصر» للكاتب المصرى حجاج سلامة، كيف تغير مجرى حياتها من مهندسة بترول إلى مصممة أزياء عالمية.

ويرصد المؤلف عبر صفحات كتابه، الكثير من محطات وَلَع وتعلق الإماراتية منى المنصورى بمصر، أرضاً وشعباً، ويلقي الضوء على عدد من مبادراتها لتشجيع سياحة الموضة بمقاصد مصر السياحية.

ويعدّ الكتاب توثيقاً إنسانياً لصورة من صور الترابط والتقارب والتآخى بين شعبي مصر والإمارات، حيث ترجمت منى المنصورى حبها لمصر إلى عمل ملموس على الأرض، عبر إطلاقها لمبادرات تهدف إلى دعم مصر عموماً، والقطاع السياحي المصري خصوصاً.

ويشير الكتاب إلى تأسيس منى المنصوري لما بات يُعرف بسياحة الموضة فى مصر، حين أطلقت مهرجان نفرتيتى العالمي للموضة والثقافة من مدينة الأقصر، التي تضم بين جنباتها عشرات المعابد ومئات المقابر التى شيّدها ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة فى شرق المدينة وغربها.

من حقول النفط إلى منصّات الموضة.