«معرض421» يستقبل 2019 بورش عمل وعروض أفلام وكتب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف «معرض421»، المركز الفني والإبداعي في أبوظبي، تفاصيل برامجه لشهر يناير من عام 2019، التي تشمل ورش عمل وعروض أفلام وجلسات لقراءة الكتب طوال الشهر، وبالإضافة إلى استمرار معرض 100/‏100 أفضل مئة ملصق عربي ومعرض «الحضرية والعزلة»، المعرض المشترك الأول الذي ينظمه «معرض421»، بالتعاون مع جلف فوتو بلس، سيشرف الفنان والمصور المتخصص في تصوير العمارة محمد سمجي على ورشة عمل حول التصوير الفوتوغرافي. كما سيتعاون المعرض مع نادي الكتاب «Early Starters»، ولأول مرة، في تقديم سلسلة «خيال»، التي ستضفي على تجربة القراءة للصغار طابعاً مشوقاً نابضاً بالحياة من خلال القراءات والأنشطة الترفيهية، كما تستمر سلسلة أفلام «المرأة العربية والأفلام»، التي يستضيفها معرض421 بالتعاون مع سينما عقيل حتى أبريل 2019.

ويُشكل معرض أفضل مائة ملصق عربي منصة ديناميكية تهدف إلى توثيق الثقافة البصرية النابضة بالحياة في العالم العربي، ويستمر عرض الملصقات الفائزة لعام 2018 حتى 20 يناير 2019 في معرض421 الذي يمثل المحطة الأولى لهذا المعرض المتنقل.

كما يستمر تقديم معرض «الحضرية والعزلة»، الذي يستكشف الطبيعة الحضرية المتغيرة لدولة الإمارات، وكيف أسهمت هذه التغييرات في بلورة حياة سكان الدولة. وتسبر الصور المُختارة مشاعر العزلة التي تولدت بعد التوسع العمراني الكبير والتخطيط الهندسي الذي طال جميع جوانب الحياة تقريباً.

«التصوير المعماري»

يقدّم معرض421 بالتعاون مع جلف فوتو بلس، وبالتزامن مع معرض «الحضرية والعزلة»، ورشة عمل «التصوير المعماري»، التي سيقود فيها الفنان محمد سمجي، المدير الفني في جلف فوتو بلس والمصور المعماري المتخصص، مجموعة من المشاركين في رحلة تعمق ارتباطهم بمنطقة «ميناء زايد»، حيث سيقدم الفنان رؤى حول أسلوب التصوير الفوتوغرافي الذي يبحث في العلاقة بين هندسة العمارة والفنون الجميلة. وستتاح الفرصة خلال هذه الورشة للمشاركين، وبعد مشاهدتهم للمعرض، لتطبيق ما استلهموه منه، في الوقت الذي يتلقون فيه التوجيهات من الخبير في هذا المجال حول كيفية التعبير عن الشعور بالمكان في صورهم الخاصة.

الخط العربي

يتعلم المشاركون في هذه الدورة القصيرة، التي يشرف عليها المصمم إبراهيم الخمايسة، أساسيات الخط العربي. وسيتم تشجيعهم خلالها على استخدام الحبر على الورق، والإبداع في الكتابة باستخدام مزيج من الأقواس والخطوط والمنحنيات. وتتألف الورشة من ثلاث جلسات، وهي عبارة عن مزيج من العروض التقديمية النظرية والتجارب العملية.

جلسات قراءة الكتب

«خيال»: سلسلة يقدمها نادي الكتاب «Early Starters» في معرض421، ويعد هذا الحدث الأول ضمن سلسلة جديدة ستقام في معرض421 في يوم السبت الأخير من كل شهر. وتهدف هذه الجلسات، التي يتم تقديمها بالتعاون مع نادي الكتاب «Early Starters»، إلى ترغيب الصغار وتحبيبهم في مطالعة الكتب من خلال جلسات القراءة والأنشطة المشوقة المصممة لاستكشاف موضوعات كل كتاب يتم اختياره. وستشمل جلسة هذا الشهر قراءة كتب لعدد من المؤلفين المحليين والأنشطة المستوحاة من أعمالهم. كما ستكون الكتب متاحة للبيع.

ورشة المجلات الصغيرة

تحت إشراف الفنانة سارة أحمد، سيتعلم المشاركون في هذه الورشة المهارات الأساسية لإعداد المجلات الصغيرة، التي تتيح لهم التعبير عن أعمالهم الخاصة بشكل أفضل ونشرها في صورة مجلة يقومون بنشرها بأنفسهم للتعبير عن الذات. وستقام هذه الورشة يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير.

عروض الأفلام

- المقياس الإنساني «2012»

يبحث فيلم المقياس الإنساني في الافتراضات التي نبنيها حول المدن الحديثة، ويستكشف أبعاد ما يحدث عندما نضع العنصر البشري كجزء من معطيات معادلاتنا.

- غزة بعيونها «2017»

وهو فيلم وثائقي قصير من إخراج مي عودة وريهام الغزالي، ويمثل تكريماً لجميع النساء في غزة، اللواتي يحاولن ترك بصمة فريدة للتغيير، والحب والنجاح، على الرغم من كل الصعوبات. ويركز الفيلم على حياة مغنية، ومصممة أزياء، وناشطة في مجال حقوق الإنسان، وأم، جميعهن برغم اختلافاتهن يشتركن في أمر واحد، وهو الأمل في غدٍ أفضل.

- نائلة والانتفاضة «2017»

يحكي هذا الفيلم قصة نائلة باشا، المرأة الغزاوية، التي كان عليها عند اندلاع الانتفاضة في أنحاء فلسطين في عام 1987، أن تتخذ قراراً ما بين الحب والعائلة والحرية. غير أنها وبشجاعة باسلة قرّرت ألا تفرط في أي منها، وذلك عبر انضمامها إلى شبكة سرية من النساء في حركة تجبر العالم على الاعتراف بالحق الفلسطيني في تقرير المصير لأول مرة، وهو من إخراج جوليا باشا.