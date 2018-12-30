«مكتبات دبي العامة» تكشف برنامج مخيمها الشتوي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، أن مكتبات دبي العامة أعدّت برنامج مخيمها الشتوي هذا العام، الذي يجري تنظيمه في مكتبتي الطوار والمنخول.ويمكن للطلبة المنتسبين للبرنامج الاستفادة من 12 نشاطاً متميزاً تم إعدادها بعناية تامة على أيدي تربويين متخصصين.وتتضمن شبكة فروع «مكتبات دبي العامة» ثماني مكتبات للكبار وسبع مكتبات للأطفال، إضافة إلى قاعات متعددة الأغراض وقاعات دراسية. وتتصل فروع المكتبة ببعضها بعضاً بأنظمة الكمبيوتر التي تربطها بمكتبات حديثة أخرى، ما يتيح للأعضاء فرصة الاطلاع على مجموعة كبيرة من الكتب التي تغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات.