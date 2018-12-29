الرياضة تخفض ضغط الدم بقدر الدواء

المصدر: لندن - رويترز

أفادت دراسة بأن ممارسة التمارين الرياضية، قد تخفض ضغط الدم بقدر ما يفعل الدواء.

وجمع الباحثون بيانات ما يقرب من 400 تجربة عشوائية، قيمت آثار أدوية ضغط الدم، وممارسة التدريبات، في خفض ضغط الدم. ووجد الباحثون أن الأدوية والرياضة خفضت ضغط الدم بنحو تسعة مليمترات زئبق، لدى المرضى الذين يعانون ارتفاعه.

وقال حسين ناجي، الباحث في السياسات الصحية بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في المملكة المتحدة: «يبدو أن التمارين تسبب انخفاضات مماثلة في ضغط الدم، مثل الأدوية الخافضة للضغط». ودرس ناجي وزملاؤه نتائج 194 تجربة عشوائية، بحثت تأثير أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، و197 تجربة، اختبرت تأثير التدريبات في خفض الضغط المرتفع، ووجدوا أن التدريبات تحقق نتيجة الدواء نفسها.

وأشار ناجي، وزملاؤه، إلى أنهم فحصوا تأثير أنواع مختلفة من التمارين، ووجدوا أن جميع أنواع التمارين حتى البسيطة منها تحقق فائدة.