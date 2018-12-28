10 مفاتيح تحقق لك «السعادة»

المصدر: حياة الحرزي - دبي

هل تعتقد أنك ستكون أكثر سعادة عندما يكون لديك المزيد من المال لتحقيق كل أمنياتك وأحلامك المعلقة، أو عندما تتمكن من تحدي نفسك وتحسين مظهرك وفقدان الوزن الزائد الذي يزعجك، أو حتى الذهاب في إجازة طويلة تستريح فيها من ضغوط الشغل ومسؤوليات العائلة التي باتت ترهق كاهلك.

ولكن ما رأيكم إن كان علينا جميعاً، بدلاً من ذلك، أن نكون سعداء بما هو بين أيدينا.. فنمعن النظر أكثر في حياتنا لنرى تفاصيلها بشكل مختلف.

وهنا 10 خطوات قد تغير نظرتنا للحياة ومقارباتنا للسعادة الحقيقية.

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