روسيا تعلن الحرب على السجائر

المصدر: موسكو - د.ب.أ

تعتزم روسيا إعلان الحرب على السجائر، إذ تسعى لخفض نسبة المدخنين بين مواطنيها إلى 5% بحلول عام 2050، وذلك حسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية، أمس، مستندة إلى مسودة خطة لوزارة الصحة الروسية.

ووفقاً لهذه الوسائل الإعلامية، فإن عدد المدخنين في روسيا بلغ 40 مليون مدخن عام 2016، ما يمثل 40% من السكان. وتعتزم الحكومة الروسية خفض عدد المدخنين من خلال إجراءات عدة، على رأسها زيادة الضرائب على التبغ. ولم تذكر الوزارة السعر المتوقع للسجائر، في إطار الإجراءات المنتظرة.

يشار إلى أن التدخين في روسيا أرخص سعراً منه في بعض البلدان الأوروبية مثل ألمانيا، على سبيل المثال.

وحظرت روسيا التدخين منذ سنوات في ساحات اللعب والمدارس والجامعات والمستشفيات والمحال والفنادق والمطاعم ومحطات القطار والملاعب الصغيرة. وأوضحت وزارة الصحة أنه كلما انخفض عدد المدخنين الروس، انخفضت تكاليف علاج آثار التدخين المرتفعة في الوقت الحالي. كما أن إقلاع المدخنين عن التدخين حسب الوزارة سيجعلهم قادرين على العمل أكثر ولمدة أطول، لأنهم سيتمتعون بصحة أفضل.