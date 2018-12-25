تطعيم طفل بلقاح منقول بطائرة دون طيار

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

أعلنت منظمة اليونيسف،أخيراً، أنها تمكنت بمساعدة شركاء عدة من توصيل لقاح إلى خليج كُوك في جزيرة إرومانجو، حيث طُعِّم به طفل سِنّه شهر واحد ضد السل والالتهاب الكبدي؛ وكان التوصيل بطائرة دون طيار، حلَّقت 40 كم فوق تضاريس جبلية وعرة في وسط الجزيرة قبل أن تصل إلى غايتها.

وجاء في بيان اليونيسف الصحافي عن هنريتا فور، مديرة اليونيسف التنفيذية، أنها قالت: «توصيلة اليوم بالطائرة دون طيار قفزة كبيرة جدّاً للصحة العالمية؛ فهذه السابقة يمكن أن يكون لها آثار عظيمة، لا في أرخبيل فانواتو وحده، بل أيضاً في حَيَوات آلاف الأطفال الذين تَفوتهم لقاحات عديدة في جميع أنحاء العالم».

أوصلت الطائرة لقاحات تكفي 13 طفلاً وخَمس حَوامل، وكان هذا الإنجاز نتاج تعاون منظمة اليونيسف وشركات خاصة وحكومة جمهورية فانواتو المحلية؛ وقالت اليونيسف إنه «أول عقد تجاري لتوصيل لقاحات بطائرة دون طيار».

لم تكن التضاريس الجبلية المشكلة الوحيدة أمام توصيل اللقاحات إلى جزر فانواتو وما شابهها، بل كان معها صعوبة تثبيت حرارة اللقاحات عند درجة منخفضة؛ وكان حل هذه المشكلة أن يُربط بالطائرة صندوق من مادة الاستَيْرُوفوم مملوء بالثلج، وفوق هذا وَضع المسؤولون في الصندوق مسجِّل بيانات إلكترونيّاً، ليُتابِع الحرارة ويَكشف ارتفاع درجتها فوق المستوى اللازم إن حدث.

فباتت الدولة النائية تتطلع إلى استعمال تلك الطائرات على المدى الطويل في نقل اللقاحات، وغيرها من الإمدادات الصحية.

جمهورية فانواتو

تتطلع إلى استعمال

طائرات دون طيار

في نقل اللقاحات،

وغيرها من الإمدادات

الصحية.