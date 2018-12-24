«جبل جيس» من الشوكولاتة.. و«بابا نويل» يعبر مساره الانزلاقي

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

احتفالاً بموسم الأعياد؛ نجح فريق من الطهاة بأحد منتجعات رأس الخيمة، في صنع جبل من الشوكولاتة يحاكي جبل جيس، يظهر فوقه «بابا نويل» وهو يعبر المسار الانزلاقي الذي تشتهر به الإمارة.

واستغرق صنع المجسّم، الذي تزدان به ردهة منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة حتى نهاية العام الجاري، شهراً كاملاً، وشارك فيه 15 شخصاً من طاقم الفريق الذي استوحى الفكرة من رحلة إلى جبال رأس الخيمة.

واستخدمت زبدة الكاكاو لإبراز الطبيعة الصخرية لجبل جيس، كما صُنعت تربة وصخور من الشوكولاتة، بالإضافة إلى عجينة السكر التي شكّلت مسارات تخترق الجبل، بينما صنع الرمل من السميد. ويزن جبل الشوكولاتة 130 كيلوغراماً، ويظهر فيه تمثال صغير لبابا نويل وهو يعبر المسار الانزلاقي في جبل جيس.