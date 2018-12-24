«دبي للتسوّق»: أنشطة اليوم الافتتاحي لا تفوّت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق بعد غد فعاليات مهرجان دبي للتسوّق، لتوفر للزوّار والمقيمين خمسة أسابيع من العروض المميزة، وتجارب وفعاليات تناسب جميع أفراد العائلة، تتواصل حتى الثاني من فبراير المقبل. وأكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، أن اليوم الافتتاحي للمهرجان سيحفل بأنشطة متنوّعة، إضافة إلى الخصومات الكبيرة، وحفلات الموسيقى الكلاسيكية، والتجارب التي تناسب مختلف الفئات والأعمار، سواء للتسوّق أو الترفيه.

وهنا قائمة بأبرز أنشطة اليوم الافتتاحي، التي تنصح «دبي للمهرجانات» الزوّار بعدم تفويتها خلال الدورة الجديدة للحدث.

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