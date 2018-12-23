بالفيديو .. «تسونامي» إندونيسيا يبتلع فرقة موسيقية

المصدر: جاكرتا - د ب أ

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فرقة موسيقية يطلق عليها اسم «سفينتين» وهي فرقة فتيان كورية جنوبية، كانت تقدم عرضا عندما حطمت موجة مد ضخمة الجزء الخلفي من المسرح الواقع على جانب الشاطئ، الذي كانت الفرقة تقدم عرضا موسيقيا عليه.

وكانت الفرقة الموسيقية تقدم عرضا لحوالي 260 موظفا وأفراد أسر من قطاع بشركة «بي.إل.إن» الحكومية للكهرباء.

وقال المغنى بالفرقة الموسيقية الكورية الجنوبية، ريفيان فاجارسياه لقناة «تي.في وان» التلفزيونية الإخبارية «كنا نغني أغنيتنا الثانية، عندما حطمت موجة مد ضخمة بشكل مفاجئ الجزء الخلفي من المسرح».

واندفعت المياه في الداخل وجرفت كل من كان في الموقع.

وفقدت شركة «بي.إل.إن» للكهرباء وهي إحدى وحدات الكهرباء بإقليم جاوة الغربية 14 شخصا في الكارثة.

ومازال 89 شخصا في عداد المفقودين.

وقال المتحدث باسم الشركة، آي ميد سوبراتيكا «نواصل البحث عن الضحايا».

وتابع «إننا نعمل أيضا على استعادة شبكة الكهرباء لكي تعمل بشكل طبيعي».

وقالت الفرقة الموسيقية في بيان إن عازف القيثارة بالفرقة الذي يدعى إم.أوال بورباني المعروف أيضا باسم باني ومنظم الحفل وعازف الجيتار توفوا في الكارثة.

ويبدو أن الطبال وأحد أفراد الفرقة وزوجة المطرب مفقودون.