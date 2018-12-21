كراكوف حِصن التاريخ الخّلاب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقع مدينة كراكوف على نهر فيستلا، وتعتبر من مدن بولندا السياحية، فهي تمتلك إرثاً تاريخياً وثقافياً كبيراً باعتبارها من أقدم المدن في بولندا وتضم مجموعة من المعالم السياحية. وتعدّ كراكوف من بين المدن السياحية الأشهر في بولندا من حيث الطبيعة الخلابة الساحرة والمسطحات المائية المتميزة والمساحات الخضراء الواسعة.

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بولندا التي تُعرف رسمياً باسم الجمهورية البولندية، هي دولة أوروبية تقع في أوروبا الوسطى، حيث تحيط بها من الجهة الدولة الألمانية ومن الجهة الجنوبية تحيط بها كلّ من الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا، ومن الجهة الشرقية تحيط بها دولتا أوكرانيا وبيلاروسيا، ومن الجهة الشمالية منطقة كالينغراد وبحر البلطيق. تبلغ المساحة الإجمالية للجمهورية البولندية نحو 312679 كيلومتر مربع، وبذلك تحتل المرتبة التاسعة أوروبياً من حيث المساحة، والمرتبة التاسعة والستين عالمياً، وتنقسم إدارياً إلى 16 محافظة، حيث تتميز كلّ منها ببرلمان وحكومة خاصة بها، ورئيسين: واحد منتخب وآخر يتم اختياره من الحكومة، وتعتبر وارسو عاصمة الدولة وأكبر المدن فيها، كما شهدت بولندا خلال الحرب العالمية الثانية دماراً شاملاً وخراباً كبيراً، وعلى الرغم من ذلك حافظت الأماكن التاريخية على مكانتها وبقيت صامدة، ومن بين تلك المواقع 14 موقعاً تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي، حسب منظمة اليونسكو العالمية، وتعتبر اللغة البولندية هي اللغة الرسمية في البلاد.

وتُعدّ بولندا دولة سياحية؛ حيث إنّها تُصنف من أكثر 20 دولة زيارة على مستوى العالم، وذلك بسبب احتوائها على طبيعة رائعة، ومعالم تاريخية، ومواقع دينية، كما يوجد في الدولة بعض أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض في أوروبا، مثل الجواد البري، والبيسون الأوروبي، والدب البني.

وتمتلك بولندا طبيعة خلابة غنية بالجبال، والغابات، والسهول، والأنهار، وتتميز عاصمتها وارسو بالمباني الحديثة على الطراز المعماري التاريخي، ومن أهم المدن في بولندا كراكوف التي تُعدّ موطناً للفنون والتعليم، ومكان إقامة البابا يوحنا بولس الثاني الذي يُمثل رمزاً للاستقلال والسلام بالسبة للبولنديين في العصر الحديث.

أهم الأماكن السياحية التي يجدر زيارتها في المدينة البولندية الشهيرة:

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