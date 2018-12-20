تزلج وألعاب عائلية في الحديقة الثلجية بـ «وسط مدينة دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف «وسط مدينة دبي» عن الحديقة الثلجية في «برج بلازا»، مقابل «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد».

وتغطي الثلوج الحديقة التي تقدمها «تراكز الإمارات»، لتتيح للزوار فرصة الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الموسمية؛ مثل التزلج على الثلج باستخدام الإطارات، ومساحة مخصصة للقتال بالكرات الثلجية.

وتستضيف الحديقة الثلجية باقة من الألعاب العائلية، بالإضافة إلى فعاليات تضفي أجواءً تنسجم مع موسم الاحتفالات والأعياد. وتفتح الحديقة أبوابها حتى 25 ديسمبر، مع دخول مجاني لجميع أفراد العائلة. وتشكل الحديقة وجهة لتجربة الأنشطة الثلجية في الهواء الطلق، مع إطلالة مميزة على برج خليفة ونافورة دبي.