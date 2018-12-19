واقع لغة الضاد.. «قابل للنقاش» الليلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يناقش برنامج «قابل للنقاش»، الذي تعده وتقدمه الإعلامية نوفر رمول، على شاشة تلفزيون دبي، واقع اللغة العربية، وصراعها مع المتغيرات السياسية والاجتماعية، في ضوء الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية.

وتبحث الحلقة الجديدة للبرنامج، مساء اليوم، في محور رئيس هو جفاء شعوب عربية للغتها الأم، وتراجع حضور الفصحى في معظم المناهج التعليمية والبحثية العربية، وتداعيات ذلك على كينونتها ووجودها، كوعاء معرفي عبر التاريخ، وحاضنة لهوية وثقافة أمّة، كما تتناول الحلقة مدى تأثر لغة الضاد برياح العولمة، وقدرتها على فرض قواعدها وقوانينها، في أوج الصدامات والصراعات الحضارية والأيديولوجية.