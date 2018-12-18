«وول مارت» قد توظّف روبوتات محلّ موظَّفِي القَلْي في مطاعمها

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

قريباً قد ينضم روبوت يدعى فليبي إلى أكبر قوى عاملة في الولايات المتحدة؛ ففي يوم الإثنين الماضي نشر موقع ياهو فاينانس تقريراً يقول إن شركة وول مارت للبيع بالتجزئة، تختبر حالياً في مقرها الرئيس (في بنتونفيل بولاية أركنساس) قدرة مساعد مطبخي روبوتي جديد على قلي الأطعمة. وإن نجح فليبي في الاختبارات، ربما تؤتمت به وول مارت مطاعمها في نهاية المطاف؛ أي سيكون الدجاج والبطاطس من قلي روبوت وليس إنساناً.

وفليبي من إنتاج شركة ميسو روبوتيكس الناشئة القائمة في مدينة باسادينا، وهو روبوت يعتمد على ذكاء اصطناعي وذراع روبوتية ذات ستة محاور ومستشعرات وكاميرات لإنجاز أعمال مطبخية عدة، منها: قلب شرائح البرغر وقلي أطعمة عدة.

وتراه وول مارت قادراً في نهاية المطاف على القلي في مطاعمها بدلاً من البشر، فيكون معه موظف بشري لا يعمل شيئاً سوى ملء سلال القلي بالأطعمة ووضعها على الرف أمام فليبي، فيراها الروبوت ويتعرف إليها، فيحملها ويضعها في الزيت الساخن ويحركها حرصاً على قليها بتساوٍ من جميع الأوجه، وحينما تنضج يحمل الروبوت السلة إلى رف تصفية الزيت، حيث يقوم موظف بشري بفحص درجة الحرارة الداخلية للأطعمة فيها. وليست هذه أول مرة تستعين فيها وول مارت بروبوت في أعمال تراها لا تستحق وقت الموظفين البشريين، ففي أغسطس الماضي بدأت اختبار قدرة عربات روبوتية صغيرة على جمع طلبات العملاء الإنترنتية، وتخطط حالياً لطرح 360 روبوتاً قادراً على تنظيف أرضيات متاجرها. وقال ديفيد زيتو، مدير شركة ميسو روبوتيكس التنفيذي: «ليس هدفنا من كل هذا استبدال روبوتات بالموظفين، بل مساعدة الطباخين البشريين الأميركيين الكادحين بأدوات تعينهم على الإنتاج، وتحمل عنهم عبء بعض الأعمال التكرارية المملة المجهدة».

لكن حتى إذا لم يحل فليبي محل أي موظف، فإنه سيحفظ لوول مارت بعض المال على الأقل، إذ لن تجد روبوتاً يتسلى بأكل قطعة أو اثنتين من الدجاج، الذي قلاه منذ قليل!

360

روبوتاً تعدّها الشركة،

لتكون قادرة على

تنظيف أرضيات

متاجرها.