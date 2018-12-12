ميغان تسلم جائزة الأزياء لمصممة فستان زفافها

المصدر: لندن - رويترز

قدمت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، جائزة الأزياء لكلير وايت كيلر، التي صممت فستان زفافها في لندن، أول من أمس، لتنضم لعشاق الموضة في مراسم حضرتها أيضاً كايا غيربر، ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، التي فازت بجائزة عارضة العام.

وصعدت ماركل إلى خشبة المسرح في حفل يعج بالنجوم حضره عشاق الموضة ومغنون وممثلون في الوقت الذي أعلن فوز كيلر بجائزة مصممة الأزياء النسائية في بريطانيا لهذا العام.

وصممت كيلر، كبيرة المصممين بدار جيفنشي، فستان زفاف الممثلة السابقة إلى الأمير هاري. ومنحت الجوائز في الحفل المخصص لجمع أموال لمجلس الأزياء البريطاني لعدد من المصممين الإيطاليين، من بينهم بيير باولو بيتشولي من دار أزياء فالنتينو، الذي فاز بجائزة مصمم العام.

وفازت دار غوتشي للأزياء الفاخرة بالعلامة التجارية للعام، بينما فازت الإيطالية ميوشيا برادا بجائزة الإنجاز المميز.