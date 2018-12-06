ميركل.. أقوى امرأة في العالم للمرة الثامنة

المصدر: برلين - د.ب.أ

توّجت مجلة «فوربس» الأميركية المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بلقب «أقوى امرأة في العالم» هذا العام للمرة الثامنة على التوالي.

وكتبت المجلة أن الرأي العام يطرح تساؤلاً كبيراً حول من سيعقب ميركل؟ وماذا سيحدث بعدما تغادر المستشارة منصبها؟

يذكر أن ميركل أعلنت، أخيراً، عزمها عدم الترشح مجدداً لمنصب المستشارية.

وحلت في المرتبة الثانية، مثل العام الماضي، رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أعقبتها رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في المرتبة الثالثة.

وجاءت في المرتبة الرابعة رئيسة شركة جنرال موتورز الأميركية للسيارات، ماري بارا.

وتأخذ «فوربس» في اعتبارها، عند وضع القائمة، الثروة والحضور الإعلامي والتأثير الذي تتمتع به كل امرأة.

وكانت أصغر امرأة ضمتها القائمة، المغنية الأميركية تايلور سوفيت (28 عاماً).