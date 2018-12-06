جيسن ديرولو على مسرح القرية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف القرية العالمية في دبي حفلاً غنائياً للنجم الأميركي جيسن ديرولو، مساء غد، على المسرح الرئيس.

وسيحرص ديرولو على تقديم أعماله الأكثر شهرة، كما سيؤدي مجموعة غنائية واستعراضية خصيصاً لجمهوره في دبي. وشارك أخيراً، نجم الـ «آر آند بي» بحفل جوائز إم تي في أوروبا، إذ رشح لجائزة أفضل عرض على المسرح عالمياً، وطرح، أخيراً، عمل غنائي بعنوان Goodbye.

وصعد نجم جيسن ديرولو، خلال السنوات الخمس الماضية، لتبيع أعماله الغنائية 50 مليون نسخة حول العالم، بينما حظيت أعماله على منصة «يوتيوب» بمشاهدات تجاوزت المليارين. وتشمل منجزات النجم 11 عملاً غنائياً بلاتينياً، فيما يتابعه على منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 20 مليون متابع.

وتنظم القرية العالمية حفلاً غنائياً خلال الموسم الـ23 مساء كل يوم جمعة على المسرح الرئيس، بعد عروض الألعاب الموسيقية النارية. وتستقبل «القرية» ضيوفها خلال هذا الموسم حتى السادس من أبريل المقبل.