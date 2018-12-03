«عيال زايد».. معرض يضم مشروعات أسر منتجة

المصدر: أم القيوين - وام

نظّم مجلس سيدات أعمال أم القيوين، بالتعاون مع فريق طموح الإعلامي التطوعي، وبرعاية غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، معرض «عيال زايد» في مول أم القيوين، تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ47.

ويتضمن المعرض التسويقي لأصحاب المشروعات الوطنية والأسر المنتجة، الذي يشارك فيه 25 من الشباب والسيدات والطالبات وأصحاب الهمم، العديد من الأنشطة الترفيهية والفعاليات المتنوعة.

وحظي المعرض، خلال انطلاقته، بحضور لافت من عدد من المسؤولين والفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الزوار، والجمهور الذي أشاد بالمعروضات المتنوعة.