«جمعية الإمارات لمتلازمة داون» تحتفل باليوم الوطني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أثنت جمعية الإمارات لمتلازمة داون في احتفالها الكبير باليوم الوطني الذي أقامته بمقرها في منطقة القصيص بدبي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والأهالي وأصحاب الهمم ذوي متلازمة داون، على الرعاية والاهتمام البالغين اللذين يحظى بهما أصحاب الهمم من قِبل قيادة الدولة الرشيدة، ونقل أصحاب الهمم من الرعاية إلى التمكين والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأكد الاحتفال على الأولوية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لأصحاب الهمم، حيث شرعت حكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإصدار العديد من القرارات والتشريعات التي تدعم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في ظل الاتحاد، وعلى مستوى الدولة، من القيام بمهامهم في شتى المجالات ومواجهة التحديات، والعمل على ضمان حقوقهم وتوفير الخدمات التي تتناسب مع قدراتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم ودمجهم في المجتمع كجزء من النسيج الاجتماعي.