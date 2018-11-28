«أجندة» الفنانين الإماراتيين مـزدحمة في «اليوم الوطني»

المصدر: حياة الحرزي ـ دبي

تبدو «أجندة» الفنانين الإماراتيين - في هذه الفترة - مزدحمة بالمواعيد والانشغالات الفنية، التي يندرج معظمها في إطار التحضيرات الأخيرة واللمسات النهائية لمختلف الاحتفالات الرسمية والشعبية باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بدا الشاعر علي الخوار عاكفاً عليها بصحبة نخبة من أبرز نجوم الإمارات، لتقديم أعمال غنائية و«أوبريتات» خاصة بإحياء أفراح الإمارات على امتداد الدولة، في مشاركة حقيقية لهذه الذكرى الغالية على قلوب الإماراتيين، التي تتزامن مع الاحتفالات بـ«عام زايد»، وذكرى يوم الشهيد.

أوبريت «وطني الأغلى»

وقال الشاعر علي الخوار، لـ«الإمارات اليوم»، إنه يقوم بوضع اللمسات الأخيرة على مشاركاته المتنوعة، في مختلف الأعمال الوطنية والأوبريتات، التي ستطرح بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية والشعبية باليوم الوطني الـ47 للدولة، والمتزامنة كذلك مع إحياء ذكرى يوم الشهيد و«عام زايد». وقال: «تدفعنا هذه المناسبة الوطنية والإنسانية إلى تقديم أجود الكلمات والأشعار، وأفضل الأعمال التي سيتابعها الجمهور في أنحاء الإمارات، من خلال أعمال فنية تشارك فيها نخبة من نجوم الإمارات».

وأضاف: «تولت الكاتبة الإماراتية صالحة غابش كتابة السيناريو والحوار الخاص بأوبريت (وطني الأغلى)، فيما صغت أنا الأشعار والكلمات الغنائية، وقامت دينا سعيد بتلحينه، وأضافت مشاركة الفنان الإماراتي عبدالله صالح قيمة حقيقية للعمل، وقدمت مجموعة من أطفال الشارقة، أمس، على مسرح قصر الثقافة بالشارقة هذا العمل الفني الجديد».

«القايد المفنود»

وفي إطار الاحتفالات العامة، التي ستزور إمارات الدولة كافة، لترسم الفرحة في قلوب الكبار والصغار، يتوقف الخوار عند الأوبريت الجديد الذي سيقدم في أم القيوين غداً، والذي يشارك فيه الفنانون فايز السعيد وأريام وهزاع وفيصل الجاسم، وقد اختير له عنوان «القايد المفنود»، بعد أن قام الملحن عادل عبدالله بوضع ألحانه تحت إدارة المخرج محمد الكشف، فيما تلقي الطفلة الإماراتية مزنة العامري الأشعار التي صاغها الخوار لهذا العمل الوطني الجديد.

طرب في رأس الخيمة

وفي سياق التحضيرات الأخيرة للاحتفالات الوطنية أيضاً، تحدث علي الخوار عن الحفل الغنائي الذي سيترقبه جمهور وعشاق الفن والطرب الشعبي الأصيل في رأس الخيمة السبت المقبل، ويحييه النجمان الإماراتيان حسين الجسمي وعيضة المنهالي، مضيفاً: «سأقوم للمرة الأولى بإطلاق (عازي جيس)، وهو لون شعبي من الفنون الإماراتية الأصيلة، التي ستتخلل الحفل بصوت عيضة المنهالي»، لافتاً إلى أن شركة الخوار للإنتاج الفني ستشرف على هذا الحفل.

«شاعراً وراوياً» في خورفكان

ولا تقتصر إسهامات الخوار على حقول الشعر والكلمة الغنائية فحسب، بل تتعداها إلى أدوار أكبر يوسع بها نطاق تحركه في ساحات الفن، ليظهر راوياً في الأوبريت الجديد الذي تابعه الجمهور بانتباه وإعجاب بمدينة خورفكان الخميس الماضي، وفي مدينة كلباء السبت الماضي بمشاركة الفنانين: فايز السعيد، أريام، عريب حمدان، فيصل الجاسم، محمد المنهالي، ووليد الجاسم، وهي مشاركة تحمس لها الخوار ووصفها بنبرة لا تخلو من الفخر: «أعتبر المشاركة في هذا الأوبريت إضافة جميلة لي، جمعتني بالجمهور الإماراتي وكوكبة من النجوم والفنانين أمثال أحمد الأنصاري وصوغة، فيما كتبت الشاعرة مريم النقبي كلمات الأوبريت الجديد، ولحن فايز السعيد هذا العمل».

«أهل الشدايد»

كشف الشاعر علي الخوار، لـ«الإمارات اليوم»، عن انتهائه، أخيراً، من كتابة كلمات الأغنية الوطنية الجديدة، التي سيقوم الفنان الإماراتي محمد سيف بتلحينها وغنائها، على أن تكون جاهزة خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم طرحها على الجمهور في اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، وستحمل عنوان «أهل الشدايد».

في الوقت الذي انتهى فيه «شاعر الوطن»، أخيراً من كتابة عمل غنائي ثانٍ يحمل عنوان «أبطال الإمارات»، الذي سيتولى مهمة وضع ألحانه الفنان عادل عبدالله، ليشدو به كورال «مجموعة الوطن» الإماراتية في عرس الإمارات السنوي.

أحلام والشامي في اليوم الأول

تنتظر الجمهور والزوار في دبي مفاجآت عدة، بعد أن انضم برج بارك، الذي يعد أبرز المعالم في دبي، إلى رزنامة الأماكن التي ستحتضن احتفالات الإماراتيين باليوم الوطني الإماراتي، عبر مختلف الحفلات الموسيقية الحية، التي يحييها ألمع نجوم الغناء في العالم العربي بهذه المناسبة، ليس بعيداً عن دبي مول وبرج خليفة.

ويحيي الحفل الموسيقي الأول يوم 1 ديسمبر المطرب العراقي الشاب وليد الشامي، صاحب الصوت المميز والأرشيف الغزير بالأغاني الإيقاعية المحببة لدى الجمهور العراقي والعربي، فيما تختتم الليلة الأولى الفنانة الإماراتية أحلام التي يشهد رصيد نجاحها الفني إلى اليوم نحو 10 ألبومات ناجحة، نعتت بها الفنانة مسيرتها في رحاب الفن الخليجي والعربي، وعالم البرامج التلفزيونية.

الجسمي وبلقيس

الحفل الثاني يحييه النجم الإماراتي حسين الجسمي، الذي سجل حضوره اللامع في مختلف المناسبات الكبرى، ليقتسم فرحة الوطن مع محبيه ويكرس حضور الفنان الإماراتي الدائم في «الأفراح الوطنية»، وتسانده في هذا المشوار الفنانة الإماراتية بلقيس، التي اعتاد على حضورها جمهورها ومحبوها داخل الإمارات وخارجها.

يشارك في «القايد المفنود» عدد كبير من الفنانين تحت إدارة المخرج محمد الكشف، فيما تلقي الطفلة الإماراتية مزنة العامري الأشعار .

تولت الكاتبة الإماراتية صالحة غابش كتابة السيناريو والحوار الخاص بأوبريت «وطني الأغلى»، فيما كتب شعره علي الخوار، وقامت دينا سعيد بتلحينه، بمشاركة الفنان الإماراتي عبدالله صالح.