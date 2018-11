موسيقى الروك تختتم حفلات مهرجان «يا سلام»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أدهشت فرقة موسيقى الروك Guns N’ Roses، القادمة من كاليفورنيا، جمهور العاصمة بأداء حيّ أسطوري لعدد من أغاني الفرقة الشهيرة خلال الحفل الختامي في حفلات «يا سلام» لما بعد السباق 2018 في حلبة دو.

وافتتحت فرقة الروك التي رشحت لجائزة غرامي ثلاث مرات أداءها بقوة وباشر أعضاؤها بتأدية أغنيةIt’s So Easy من ألبومهمAppetite for Destruction، التي أطلقت في عام 1987 وهي أوّل أغنية للفرقة الأسطورية، حيث أشعلت الفرقة أجواء المهرجان لأقصى حد مُذكّرة معجبيها وجمهور الحفل بأهميتها كأحد أكثر فرق الروك شهرةً في العالم، وردد المعجبون كلمات الأغنية بصوت عالٍ ملأه الحماس مع المغني الرئيس أكسل روز صاحب الصوت المتميز.

الفرقة التي قدمت أداءً اتّسم بروح نجوم الروك العريقين، وأذهلت جمهور حلبة دو، ضمت المغني الرئيس أكسل روز وعازف الغيتار سلاش وعازف الباص دف مكيغن وعازفيّ الكيبورد ديزي ريد وميليسا ريز وعازف الدرامز فرانك فيرير، وأدوا مجموعة من أغاني الروك الكلاسيكية.

وارتدى أعضاء الفرقة إطلالات تليق بأسلوبهم الجريء ولفتوا أنظار الجمهور من اللحظة التي صعدو فيها على المسرح في حلبة دو قبل أن يأسروا آلاف معجبيهم الحاضرين بأغانيهم بعد لحظات فقط من ذلك.

وكانت اللحظة الأبرز في الحفل عندما قدّمت الفرقة أغنية Welcome to the Jungle، التي حازت المركز السابع في قائمة البيلبورد في عام 1988، والتي من خلالها بثّت أجواء حماسية، وردّ الجمهور بجوقة من التشجيع امتد صداها لكل أرجاء الحلبة.