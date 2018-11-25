لقطات توثق تحديات مصيرية في ضيافة «جزيرة النور»

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

استعرضت مؤسسة «وورلد بريس فوتو» غير الربحية، التي تُعنى بالقضايا الإنسانية والبيئية، نخبة من الصور المتميزة التي توثق تحديات مصيرية، خلال جلسة خاصة في «جزيرة النور»، نظمها المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، وتضمنت فيلماً تسجيلياً تناول بدايات المؤسسة في رصد القضايا الإنسانية، ومراحل تطورها وانتشارها، إلى جانب الطرق التي تتبعها في اختيار الصور الأكثر تأثيراً، لتوظيفها بما يخدم القيم النبيلة التي تتبناها المؤسسة.

وتطرق الفيلم التسجيلي إلى الصور الفائزة بمسابقة المؤسسة وتفاصيل تحكيمها التي تفرضها معايير تتعلق بجودة الصورة ومدى قدرتها على إيصال الرسائل للجمهور والتأثير فيه.

ويأتي استعراض المؤسسة لأعمالها تحت مظلة المهرجان الدولي للتصوير، نظراً لمكانة المهرجان ورسالته في تعزيز الدور التوعوي للصورة وتسليط الضوء على مسؤولية المصور في إحداث تغيير إيجابي من خلال توثيقه للحقيقة.