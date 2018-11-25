برامج لقنوات دبي تطلّ عبر «اكتشف» في «سناب شات» لـ 24 ساعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، بالتعاون مع الشركة المطورة لـ«سناب شات» مجموعة من برامجه عبر ميزة «اكتشف» المخصصة للقنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام، التي تتيح للمستخدم استكشاف محتوى قنوات تلفزيون دبي من خلال إنتاج مجموعة من القصص والملخصات الإخبارية على شكل صور ومقاطع فيديو قصيرة تعرض بملء الشاشة، على أن تظل لـ24 ساعة، على عكس سياسة تطبيق التواصل الاجتماعي المعروف، والتي تعتمد على حذف الصور أو الفيديوهات بشكل تلقائي بمجرد مشاهدتها.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام أحمد سعيد المنصوري، أن الخطوة الجديدة تأتي في إطار حرص تلفزيون دبي على مواكبة أحدث التقنيات والتطورات في عالم التكنولوجيا والإعلام الرقمي، وتقديم خدمات بمعايير وجودة عالية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بهدف الوصول لأكبر شريحة من الجمهور، في ظل التقارب بين وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإعلام المتعددة خلال السنوات الماضية، ما دفع بدوره إلى زيادة الشراكة بين المؤسسات الإعلامية وشركات الاتصالات ومزودي خدمات التكنولوجيا وكبريات الشركات حول العالم، وأدى إلى تحولات في أنماط مشاهدة التلفزيون مع استحداث نماذج جديدة لمشاهدة المحتوى الإعلامي مقابل النموذج التقليدي القائم على بث المواد التلفزيونية عبر الأقمار الاصطناعية.

أساليب جديدة

وأضاف المنصوري «في عصر الإعلام الرقمي لم يعد هناك مكان للاختباء وراء عنصر المفاجأة في ظل تنامي سطوة وسائل الإعلام الرقمي، والسعي لابتكار طرق وأساليب جديدة للترويج والحديث عن الجديد بعيداً عن الطرق التقليدية والأساليب»، لافتاً إلى أن الاتفاق مع شركة «سناب شات» التي تعد من كبريات شركات تكنولوجيا المعلومات حول العالم، سيتيح لجمهور تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، متابعة العديد من البرامج الخاصة المنفذة والمنتجة وفق أعلى معايير الإنتاج العالمية، مثل الحلقات الأسبوعية من برنامج «كشتات» على قناة سما دبي، وبرنامج «الجماهير» على قناة دبي الرياضية، في الوقت الذي سيتاح للجمهور متابعة النشرة الخاصة بأخبار الإمارات على «سناب شات» بشكل يومي، كما سيقدم محتوى برنامج The Insider بالعربي على مدار خمس حلقات أسبوعياً، على أن يضاف العديد من البرامج الأخرى مستقبلاً.

رؤية

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام أن اعتماد الخدمة الجديدة، يأتي في إطار الحرص على التطوير والتجديد اللذين تشهدهما مختلف البرامج على صعيد الشكل والمضمون من ناحية تقديم خدمات رقمية جديدة، والاستفادة من أحدث التقنيات في عالم الإنترنت والاتصال الرقمي الحديث.

وجدّد التذكير برؤية مؤسسة دبي للإعلام بقنواتها الإذاعية والتلفزيونية والرقمية المتمثلة في أعلى مستويات الريادة المرتكزة على الابتكار والجودة مواكبة للغايات الاستراتيجية لحكومة دبي، من خلال تكريس مجموعة من القيم المؤسسية؛ كالحرص على تقديم خدمات إعلامية متميِّزة ذات معايير وجودة عالية وصدقية تامة، إلى جانب تطوير جودة وتنوع الخدمات الإعلامية حرصاً على إرضاء المشاهد المحلي والعربي من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية من دون إغفال أهمية اختيار أفضل العناصر الإعلامية، وتطبيق أفضل التقنيات العالمية لتلبية احتياجات مشاهدي البرامج وكسب ثقتهم.

أيقونات

يمكن لمستخدمي «سناب شات» من خلال نظامي Android وIOS على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، استخدام ميزة «اكتشف» من خلال الضغط على أيقونات قنوات: تلفزيون دبي، سما دبي، دبي الرياضية، ومشاهدة القصص والأخبار المتنوّعة بالسحب لليسار والسحب للأعلى للحصول على المزيد من التفاصيل عن هذه القصص، ومواجيز الأخبار.

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حلقات أسبوعياً من محتوى برنامج The Insider بالعربي ستطل بالخدمة الجديدة.