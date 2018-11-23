وجبات عائلية «عضوية» على امتداد الأسبوع

المصدر: دبي - الامارات اليوم

تقدّم «بير برغر»، سلسلة مطاعم البرغر الأميركية المتخصصة بتقديم اللحوم العضوية والمكونات المحلية بطريقة نيويورك الأصيلة، أفضل أنواع البرغر الملائمة لمختلف أنواع الأنظمة الغذائية منذ عام 2016، وذلك من خلال أربعة فروع في الإمارات. ولا يقتصر الأمر على تقديم البرغر والبطاطا المقلية والحليب المخفوق، بل تهتم بالوفاء بمسؤوليتها المجتمعية، من خلال جمع الناس وسط أجواءٍ تسودها المحبة والخدمة المميزة والأغذية العضوية والطبيعية.

ويمكن للأهل تدليل أطفالهم بوجبة عضوية مجانية كل يوم إثنين عند شراء وجبة رئيسة للبالغين. كما يمكن للعائلات الاختيار من تشكيلةٍ واسعةٍ تشمل البرغر العضوي والسلطات والحلويات والمشروبات.

يمكن للزوار الاستمتاع بتناول الغداء في جو صديق للبيئة. كما يمكن للضيوف التمتّع، خلال أيام الأسبوع، بما يقدمه من مكونات طبيعية ومنتجات طازجة، وذلك مقابل 55 درهماً. يمكن للضيوف خلال شهر نوفمبر الاستمتاع بوجبة عضوية تتكون من «برغر وام بام» الأصلي مع طبق جانبي من البطاطا المقلية وعصير البرتقال الأحمر مقابل 53 درهماً.