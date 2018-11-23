حقائب «إيكو».. تصاميم عصرية لمختلف الأوقات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استكملي إطلالتك اليومية مع تشكيلة «إيكو» للحقائب المتنوعة. تعبر هذه المجموعة عن شخصية كل امرأة وعن حياتها الاستثنائية، حيث تمنحها تصاميم يكتمل معها سحر الإطلالة. تتضمن تشكيلة الحقائب مختلف الأشكال من حقائب الكتف، حقائب الظهر، الحقائب الصغيرة والكلاتش العصري، كما تعكس كل قطعة روح الأصالة الاسكندنافية التي لطالما عودتنا عليها العلامة المميزة. تم اختيار الخامة الجلدية بعناية فائقة من قبل خبراء «إيكو»، كما زينت المجموعة بألوان مميزة تسهّل عملية التنسيق مع مختلف الأزياء، حيث ستجدين اللون الأحمر الداكن، الأسود، اللؤلؤي، العسلي، الزيتي، وغيرها من الألوان التي تحرص على إضافة لمسة راقية وشبابية في الوقت ذاته. اختاري ما يناسب طلتك الصباحية أو المسائية مع تشكيلة «إيكو» لحقائب خريف وشتاء 2018.