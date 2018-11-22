«الإمارات دبي الوطني» يفوز بجائزة من «إنفورماتيكا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز بنك الإمارات دبي الوطني بجائزة «التطبيق الأمثل للبيانات الضخمة للجيل المقبل من التحليلات في القطاع المصرفي»، التي تقدمها شركة «إنفورماتيكا» الرائدة عالمياً في إدارة بيانات المؤسسات.

وتأتي الجائزة تكريماً للجهود التي يبذلها بنك الإمارات دبي الوطني في هذا المضمار، حيث يعد أول بنك على مستوى المنطقة يرسي إطار عمل مؤتمت بالكامل، استعداداً للكشف عن «منصة البيانات المؤسسية» المزمع إطلاقها قريباً. وتمثل المنصة محركاً بالغ الأهمية لدفع عجلة استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها البنك، ورصد لها استثماراً قدره مليار درهم على مدار أربعة أعوام.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في «الإمارات دبي الوطني»، عبدالله قاسم: «نعمل في إطار مسيرة تحولنا الرقمي، التي رصدنا لها استثماراً قدره مليار درهم، على الوصول إلى أفضل سبل تسخير البيانات الضخمة للحصول على تحليلات تفضي في نهاية المطاف إلى الارتقاء بتجربة عملائنا، ويسعدنا أن نحظى بهذا التكريم من (إنفورماتيكا) تقديراً لقدرتنا على الابتكار، وجهودنا السبّاقة على مستوى السوق لإرساء إطار عمل مؤتمت بالكامل وقابل للتوسيع لـ(منصة البيانات المؤسسية)، وبإرساء هذه الأسس أصبحنا اليوم نمتلك كل المقومات التي تتيح لنا إطلاق منصتنا في مطلع عام 2019، وبالتالي بدء استكشاف الرؤى العملية والتحليلات التشغيلية من بيانات أعمالنا».