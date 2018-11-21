«أجنحة» كوليت ميلر في «قمة البرج.. برج خليفة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم «قمة البرج، برج خليفة»، أعلى منصة مشاهدة في العالم، للمرة الأولى في دبي، التركيب الفني الجديد «أجنحة»، الذي يعد واحداً من أكثر الأعمال ظهوراً على «إنستغرام»، وهو من إبداع الفنانة كوليت ميلر. وعلى خلفية الألواح الزجاجية للطابقين 124 و125، يظهر مشروع «أجنحة» المرسوم باليد للمرة الأولى في المنطقة. وبفضل واجهة البرج، يمنح التركيب الفني الزائر «أجنحة» على خلفية مميزة يرسمها الأفق العمراني لمدينة دبي. ورسمت كوليت ميلر هذا العمل في عام 2012 في شوارع مدينة لوس أنجلوس، لينتشر بعد ذلك إلى مناطق كثيرة حول العالم، إذ نفذت الأجنحة في كينيا وأستراليا وإنجلترا واليابان والصين وأوروبا وكوبا والمكسيك وفي أرجاء مختلفة من الولايات المتحدة الأميركية. ويتفاعل كثيرون مع «أجنحة» بالتقاط الصور ومشاركتها مع الأصدقاء.