منزل بروس لي يتحوّل إلى مركز دراسات

المصدر: هونغ كونغ - د.ب.أ

بداية من العام المقبل يتحوّل منزل أسطورة الكونغ فو الراحل ‏‏بروس لي،‏‏ في هونغ كونغ، إلى مركز لدراسات صينية، حيث يوفر دورات تعليمية للغة الماندرين والموسيقى. ونقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، عن الوصي الوحيد على الجمعية الخيرية التي تملك المنزل حالياً، والتي أسّسها الملياردير الراحل يو بانج-لين، إنه سيتم الإبقاء على التكوين الداخلي للمنزل الكائن في منطقة كولون تونج دون تعديل بعد أعمال التجديد.

وقال الوصي بانج تشي-بينج، وهو أيضاً من أحفاد الملياردير يو: «سنحول المنزل إلى مركز للدراسات الصينية العام المقبل، لتوفير دورات من بينها دورات في لغة الماندرين والموسيقى الصينية من أجل الأطفال».

وأشار إلى أن أعمال التجديد في المنزل الذي تبلغ مساحته 5699 قدماً مربعة والذي أصبح بحالة سيئة أخيراً، ستبدأ بعد الاحتفال ببداية العام القمري الجديد، ومن المتوقع أن تبدأ الدورات التعليمية في سبتمبر العام المقبل.

وذكر أن 400 طفل من سنّ رياض الأطفال حتى المدرسة الثانوية، سيتلقون الدورات التعليمية في المركز سنوياً.