نجوى كرم.. فيديو كليب جديد ومشاكسات رقمية بالجملة

المصدر: حياة الحرزي ـ دبي

حالة من النشاط الفني الملحوظ، تعيشها الفنانة اللبنانية نجوى كرم هذه الأيام، مع اقتراب الإعلان الرسمي عن إطلاق أغنيتها الجديدة، التي ستفاجئ بها جمهورها ومحبيها في لبنان والوطن العربي، والتي تعاونت فيها مع سهيل فارس الذي أوكلت له نجوى كرم كلماتها وألحانها. في الوقت نفسه انتهت النجمة اللبنانية من تصوير فيديو كليب الأغنية في أول تعاون فني لها مع ابن شقيقها المخرج كرم كرم، وذلك بالتزامن مع إعلانها الرسمي عن تأجيل حفلها الغنائي في الأردن، بسبب سوء الأحوال الجوية هناك، إذ صرحت الفنانة لجمهورها قائلة «تضامناً مع الذي يحصل في العالم العربي من عواصف وسيول، تم تأجيل الحفل.. الذي كان مقرراً أن يقام في 23 من الشهر الجاري»، فيما من المقرر أن تحيي النجمة حفلاً غنائياً في السويد مساء 15 ديسمبر المقبل.

من جهة أخرى، بدأت نجوى كرم تصوير حلقات مرحلة اختيار المواهب الخاصة ببرنامج «أرابز غات تالنت» الذي ستكون نجوى عضواً في لجنة تحكيمه التي تضم النجم المصري أحمد حلمي والأكاديمي اللبناني علي جابر، وهو الأمر الذي أثار إعجاب المتابعين وشوقهم لمتابعة كواليس التحضيرات التي بدت حثيثة من قبل فريق إدارة قنوات «إم بي سي»، والتي نشرت المغنية اللبنانية بعضاً منها على صفحاتها الرسمية وتشاركت حماستها مع عشاقها في الوطن العربي، وزملائها في الفن أمثال المغنية السورية أصالة نصري التي كتبت معلقة «فجأة اشتقت لك وفجأة كتير حابّه أطمّن عليكي»، لترد نجوى بالقول «أنا بهمني تكوني بخير وتضلك عم تفاجئينا لأنا بنشتاقلك»، كما علقت الفنانة التونسية لطيفة على عودة نجوى للمشاركة في برنامج المواهب «أرابز غات تالنت»، قائلة «أنا فجأة اشتقتلكم انتوووو الاتنين».

على صعيد آخر، بدت النجمة اللبنانية نجوى كرم، مواظبة على مشاكسة جمهورها وعشاقها على وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي ترابط نجوى على علاقتها بزملاء المهنة وأصدقاء الوسط الفني العربي، حيث بادرت لتهنئة عاصي الحلاني بمناسبة إطلاق أغنيته الجديدة «شو بخاف عليك» فكتبت معلقة على موقع تويتر «ألف مبروك وان شا الله بتضل مواكب كل الأجيال» ليرد عليها الحلاني قائلاً «‏الله يبارك بعمرك.. وانت يا نجوى المعنى الحقيقي للتجدد والتطور والتنويع بالموسيقى، بشكرك من كل قلبي وان شاء الله كل أيامك فرح ونجاح».

وعبر تغريدة هي الأولى من نوعها للمغنية اللبنانية نجوى كرم على حسابها الرسمي على «تويتر» وباللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، تناقلتها الصحف الفنية في الوطن العربي، عبرت نجوى كرم عن استيائها من «كيو هاو» أول قارئ لنشرة أخبار في العالم، يعمل بالذكاء الاصطناعي، ظهر عبر وكالة الأنباء الصينية وهو يرتدي ربطة عنق وبدلة، وتم تداول شريطه بشكل موسع على الإنترنت، محذرة «خوفي يحدولنا من خيالنا وأحلامنا ويسيرونا مطرح ما بدن.. يعني متل هالروبوت! هيك بينقضى على العقل والإحساس البشري. هيدا مشروعن الله ينجينا من الأعظم».

«خوفي يحدّولنا من خيالنا وأحلامنا ويسيّرونا مطرح ما بَدُّن.. يعني متل هالروبوت !».