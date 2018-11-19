8 محطات للذكاء في «تحدى عقلك»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بهدف تشجيع الفتيات والفتيان من جميع الفئات العمرية والجنسيات على استكشاف أنماط ذكائهم الخاصة، والتعرف إلى قدراتهم الذهنية، نظمت مفوضية مرشدات الشارقة الدورة الجديدة من فعالية «تحدى عقلك»، أول من أمس.

وتضمّنت فعالية هذا العام، التي نظمت على مدار يومين، تعريف المشاركين بأنواع ومحددات الذكاء، والعوامل المؤثرة في تحفيز العقل على الإبداع، إضافة إلى منحهم فرصة استكشاف قدراتهم على التفكير الإبداعي، عبر مجموعة من الأنشطة التفاعلية، تشمل ثماني محطات لأنواع الذكاء: البصري، التعبيري، الاجتماعي، الحركي، البيئي، المنطقي، والذكاء الذاتي، والموسيقي.

وشهد اليوم الأول إقبالاً كبيراً من الأطفال واليافعين على جميع محطات الذكاء، واحتدمت المنافسة في ما بينهم، خصوصاً عند محطتي الذكاء المنطقي الرياضي، والذكاء الاجتماعي. وبدا أولياء الأمور أكثر حماسة من الأطفال في استكشاف المحطات واختبار أنواع الذكاء.

من جهتها، قالت مديرة مفوضية مرشدات الشارقة، شيخة عبدالعزيز الشامسي، إن «طبيعة البرنامج وفعالياته تندرج ضمن توجهاتنا في تعزيز المهارات الذهنية للأطفال واليافعين، ومساعدتهم على اكتشاف مواهبهم، ومعرفة الفروق التي تميز كل شخص، واحترام الاختلاف بين إنسان وآخر». وأضافت: «نريد للأطفال واليافعين أن يتعرفوا إلى أنفسهم أكثر، ويستكشفوا مكامن القوة لديهم، ونوع الذكاء الذي يتمتعون به، فهذا يساعدهم على توجيه مهاراتهم في المسار الصحيح، ويساعدنا نحن على تطوير برامجنا استناداً إلى أحدث العلوم والتقنيات المعرفية».

وتابعت الشامسي: «الأجواء التنافسية والحماسية التي شهدها اليوم الأول من (تحدى عقلك)، تشكل دلالة واضحة على رغبة العائلات والأطفال واليافعين على المشاركة في فعاليات ترفيهية ذات بُعد معرفي وتربوي، ما يشجعنا على الاستمرار في تصميم فعاليات تستجيب لمتطلبات جميع أفراد الأسرة، وتوفر لهم مساحة لقضاء وقت مسلٍ ومفيد».

من جانبهم، عبّر أولياء أمور عن سعادتهم بفكرة «تحدى عقلك»، لما فيها من فائدة وفرصة لتمضية الوقت مع الأطفال والتواصل معهم في عالمهم.

وقالت المواطنة حصة سيف: «إن ابنتها (12 عاماً) لم تغادر محطة الذكاء التعبيري منذ أن وصلت إلى موقع الحدث، فهي تحب الصور والتزيين والتلوين. أما ابنها الأصغر (عبدالله - تسع سنوات)، فأحب أن يختبر ذكاءه في (المتاهة) ومحطة الذكاء المنطقي، وبدا سعيداً بالنتيجة».

أما المواطن سعيد حسوني، فاعتبر أن مفوضية مرشدات الشارقة تقدم في كل عام حدثاً ترفيهياً عالي المستوى للأطفال، يوفر لهم مساحات غنية للمرح والمعرفة في آن. وقال: «في هذا الحدث تعرفت أكثر إلى مهارات أطفالي الثلاثة، وشعرت بالفخر لأنهم يتمتعون بمهارات متنوّعة وعديدة، وأكثر ما لفتني في محطات الذكاء، محطة الذكاء البيئي التي تتيح من خلال الاختبار والأسئلة فرصة للأطفال كي يتنبهوا إلى تفاصيل معينة وشديدة الأهمية في محيط طبيعي، وتحليل بعض الحقائق مثل درجة الحرارة وأنواع الطيور ونوعية التربة».

شيخة الشامسي:

«نريد للأطفال أن يتعرفوا إلى أنفسهم أكثر، ويستكشفوا مكامن القوة لديهم».