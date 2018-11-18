«مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي» تستجيب لـ «التحدي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استجابة لمبادرة «تحدي دبي للياقة»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، شاركت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في برنامج التحدي، الذي تستمر فعالياته حتى 24 الجاري، وذلك من خلال برامج رياضية متنوعة لتحفيز موظفي المؤسسة والطلاب على ممارسة الرياضة لمدة شهر، والتسجيل في أندية رياضية، أو التمرّن في الأماكن العامة، وفي الصالة الرياضية بمركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار. وقال نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الدكتور جمال المهيري: «للموسم الثاني على التوالي، نعيش هذه الأيام، على مدار شهر كامل، مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية، التي تمثل لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، توجهاً شاملاً نحو تحقيق التكامل بين الصحتين الذهنية والبدنية، اللذين لا غنى عنهما لتنشئة جيل قوي متسلح بالعلم، ويتمتع بصحة جيدة من أجل العمل والعطاء والابتكار».

وأضاف المهيري: «نستغل تحدي دبي للياقة البدنية لغرس حب الرياضة في نفوس الكبار والصغار، لما لها من فوائد عظيمة، لتكون أسلوب حياة بعد ذلك، وبدورنا سنستمر في تحفيز وتشجيع الموظفين والطلاب في جميع مرافق المؤسسة على ممارسة الرياضة والاستمرارية عليها، من خلال العديد من الفعاليات المتنوعة، بأسلوب مبتكر يدفع الجميع إلى الاستمرار والمضي للأمام، وتحقيق أفضل النتائج بما يعود بالنفع على الشخص وأسرته والمجتمع ككل».

واختتم المهيري حديثه قائلاً: «نأمل للمشاركين تحقيق نتائج جيدة خلال (التحدي)، لتكون المؤسسة نموذجاً يحتذى».