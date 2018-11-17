مخلفات البلاستيك في البحار تهدّد الوجبة الشعبية ببريطانيا

المصدر: لندن - رويترز

حذّرت جمعية مدافعة عن البيئة من أن وجبة السمك ورقائق البطاطس (البطاطا)، إحدى أشهر الوجبات البريطانية، باتت مهددة بسبب مخلفات البلاستيك التي تتراكم في البحار، وتعرض الحياة البحرية للخطر.

ومن أجل إلقاء الضوء على حجم الخطر اتفقت جمعية «بلاستيك أوشنز يو.كيه»، مع مطعم في مدينة بلاكبيرن في شمال البلاد لتقديم وجبة للعملاء الجائعين، مكونة من قطعة بلاستيك مقلية على شكل سمكة، بدلاً من سمك القد المعتاد مع رقائق البطاطس.

وقال المدير الفني للجمعية جيف برايتي، إن «كمية البلاستيك التي تصل إلى المحيطات لا تهدّد فقط مستقبل الأسماك، وإنما مستقبلنا أيضاً. إذا واصلنا بهذا المعدل فلن تصبح وجبتنا الشعبية المفضلة ذكرى من الماضي فقط، وإنما سنواجه أيضاً مشكلات كارثية أخرى في كوكبنا».