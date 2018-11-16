«وورلد كت ستيك هاوس».. عروض نوفمبر

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

يقدم مطعم «وورلد كت ستيك هاوس» في حبتور بالاس، إل إكس آر هوتيلز آند ريزورتس، قائمتي طعام فاخر لشهر نوفمبر.

وتولى الشيف الرئيس للمطعم الحائز جوائز «دييغو سوليس» تحضير 13 طبقاً جديداً لإضافتها إلى القائمة المعتادة، متيحاً للضيوف مجموعة واسعة من الخيارات الشهية.

وتشكل الأطباق الجديدة المضافة محصلة خبرة الشيف الطويلة الذي استلهم أفكاره من مختلف المطابخ العالمية بما فيها المكسيكي والصيني. وتتضمن تشكيلة المقبلات طبق المحار والكافيار المحضر بطريقة مميزة في المطعم، وريليتس السلطعون المدخن مع صلصلة واسابي مايونيز، وشوربة الفطر التقليدية مع البريوش المحمّص وجبن البارميجانو وسمك باس البحر المشوي.

وتتضمن قائمة الأطباق الرئيسة السلمون النرويجي المحمّر مع السبانخ وصلصة بونزو، وستيك روسيني وورلد كت، المكون من تندرلوين لحم البقر الأسترالي مع البريوش المحمص وفوا غرا، وتندرولين اللحم الأرجنتيني المغذى على العشب، ولذواقة اللحم يتوافر طبق واغيو لحم الخاصرة ذي الوجه الرخامي.

وتتكون من قائمة حصرية بـ385 درهماً للشخص لغاية 30 نوفمبر. يمكن للضيوف أن يستهلوا تجربتهم بالاختيار من بين فطائر فطر الكمأة الأسود وهو طبق يمتاز المطعم بتحضيره، وطبق كارباتشيو لحم واغيو، أو شوربة فطر الكمأة. وتتضمن تشكيلة الأطباق الرئيسة إما روسيني اللحم البقري مقدماً مع الفوا غرا ومزيناً بصلصة بيرغورد وغراتين الطماطم، أو طبق سمك الهالبوت المشوي مع الكافيار ورغوة الشمر. ولاختتام التجربة سيتمتع الضيوف بترافل الشوكولاته مع الماسكربون، والبندق المحمّص مع رغوة الترافل، مع تشكيلة من المشروبات المختارة.

كما يقدم المطعم في 22 نوفمبر قائمة طعام خاصة بـ350 درهماً للشخص من الساعة 6:30 مساءً حتى منتصف الليل. وتتضمن المقبلات طبق «أموس بوش» المكون من ريليتس السلمون الشهي، مع الخبز والكافيار، يتبعه حساء الكستناء بالكريمة البيضاء مع صدر البط المدخن والبريوش. ليحين وقت تناول الطبق الرئيس المكوّن من رولات الديك الرومي الشهي المزين بالمرق مع طبق من الخضروات والفوا غرا، لتختتم التجربة بفطيرة جوز البقان التقليدية وكومبوت التوت البري مع غرفة من آيس كريم الفوشار.