30 دقيقة من النشاط والمرح الطفولي في «فيديو ديزني»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار شراكة تُعد الأولى من نوعها، أطلقت مبادرة «تحدي دبي للياقة» في دورتها لهذا العام، بالتعاون مع «والت ديزني» فيديو حصرياً لتمارين الأطفال الرياضية مدته 30 دقيقة، مستوحى من أشهر شخصيات عالم ديزني، بهدف إلهام وتشجيع اليافعين والأطفال على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً.

وكُشف عن الفيديو للمرة الأولى خلال الكرنفال الافتتاحي لـ«تحدي دبي للياقة» في 26 أكتوبر الماضي، ويعرض يومياً في قرى اللياقة البدنية المنتشرة في كل أنحاء دبي، كما يتوافر على موقع «يوتيوب»، ما يجعله الرفيق الأمثل للأطفال واليافعين للحصول على 30 دقيقة من المرح والنشاط البدني كل يوم.

وتهدف «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إلى تشجيع جميع فئات المجتمع من كل الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني اليومي على مدار 30 يوماً.

ويقدم «فيديو ديزني 30x30» في قالب تفاعلي وممتع، سلسلة من التمارين الرياضية سهلة التطبيق، ليعزز رغبة الأطفال بتجربة الأنشطة الجديدة، وتنفيذ الحركات والتمارين المتنوعة دون قيود، ليبتكروا بذلك نسخة خاصة بهم من حركات الرقص التي تشتهر بها شخصياتهم المفضلة.

وصمم الفيديو خصيصاً للأطفال واليافعين من عمر خمس حتى 15 سنة، وهو مستوحى من أهم شخصيات ديزني، وديزني. بيكسار، المشهورة من أفلام الرسوم المتحركة، إضافة إلى الأبطال الخارقين المفضلين من عالم مارفل يونيفرس. وتنقسم سلسلة التمارين إلى ثلاثة أجزاء، مدة كل واحد منها 10 دقائق، لتوفر للأطفال طريقة مألوفة وغنية بالإيقاع للرقص والقفز والوثب في سبيل تعزيز لياقتهم البدنية.

ويوفر الفيديو مجموعة تمارين رياضية مفيدة ومتنوّعة مدة كل واحدة منها 10 دقائق تنقسم إلى حركات مدة كل منها 60 ثانية، ويسهل على الصغار تعلمها وتطبيقها، وبالتالي تعزيز لياقتهم البدنية ونشاطهم اليومي. ويتميز كل جزء الذي تستمر مدته لنحو 10 دقائق بأسلوب «ديزني» الخاص به.

واعتمد العديد من المدارس في دبي عرض «فيديو ديزني 30x30» خلال هذه الفترة، لتشجيع الطلاب على الحركة والمشاركة في «تحدي دبي للياقة»، وذلك بدعم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية ووزارة التربية والتعليم.

وبإمكان الجميع التسجيل في «تحدي دبي للياقة» عبر تطبيق دبي للياقة المتوافر للتحميل مجاناً من متجر «أبل ستور»، و«غوغل بلاي»، وتشمل مزاياه متابعة النشاط اليومي للمشاركين، وتعقب مستوى اللياقة، وإيجاد الدروس المجانية حول المدينة، وتشجيع العائلة والأصدقاء على قبول التحدي عبر خاصية المشاركة في التطبيق.

ومن خلال «تحدي دبي للياقة»، تواصل الإمارة مسيرتها الرامية إلى أن تصبح المدينة الأكثر نشاطاً وممارسة للرياضة على مستوى العالم، في ظل هدفها الطموح لاستقطاب أكثر من مليون مشارك في مبادرة زاخرة بالعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية ومحفّزة على الصعيد الشخصي، تشارك فيها مختلف المجتمعات والفئات العمرية والقدرات ومستويات اللياقة البدنية في دبي.

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أجزاء، مدة كل واحد منها 10 دقائق، يحتويها الفيديو الذي يضم تمارين عدة.