6 أيام من تراث الكويت في «قلب الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق، يوم الإثنين المقبل، فعاليات أسبوع التراث الكويتي في «قلب الشارقة»، بمركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي»، ويتعرف خلالها جمهور وعشاق التراث إلى مختلف مكونات وعناصر التراث الكويتي، من فنون شعبية وتراثية وموسيقى وطرب أصيل، ومأكولات شعبية، إضافة إلى الإطلالة على المشهد التشكيلي في الكويت، من خلال المعرض الذي يستضيفه معهد الشارقة للتراث في اليوم الأول من أيام الأسبوع، وتشكيلة غنية ومميزة من الفعاليات والأنشطة والبرامج الفكرية، التي تعكس تنوّع وعراقة وغنى التراث الكويتي، الذي يتقاطع في كثير من الملامح الأساسية والعامة والتفاصيل مع التراث الإماراتي خصوصاً، والخليجي والعربي عموماً.

يأتي أسبوع التراث الكويتي، ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، حيث يستضيف من خلاله إحدى الدول العربية الشقيقة أو الأجنبية الصديقة، لعرض وتقديم بعض ملامح وعناصر ومكونات تراثها، تحت شعار: «تراث العالم في الشارقة».

وقال رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلم: «لدى الأشقاء في دولة الكويت تراث عريق ومتنوّع، ويشكل أسبوع التراث الكويتي، الذي ينظمه المعهد ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، فرصة للزوّار والجمهور وعشاق التراث والباحثين والمختصين، للتعرف عن كثب إلى تراث الأشقاء الكويتيين، بمختلف مكوناته وعناصره التي تتقاطع وتتشارك مع التراث العالمي والتراث العربي في كثير من العناصر والملامح، في ظل خصوصية تميزه عن غيره».