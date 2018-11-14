«شارع دبي» في تكساس.. «مدينة الأيقونة» تتجاوز المكان والزمان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك وفد من دائرة الأراضي والأملاك بدبي في افتتاح «شارع دبي» بمدينة فريسكو في ولاية تكساس الأميركية.

ويقع الشارع في مشروع «ذا غيت»، الذي تطوره شركة «إنفست جروب أوفرسيز» في مدينة فريسكو.

وشهد حفل تدشين الشارع مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، والقنصل العام لدولة الإمارات في مدينة هوستون سعيد مبارك المهيري، وعمدة مدينة فريسكو جيف شيني، والمدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري ماجدة علي راشد، والمدير والرئيس التنفيذي لمجموعة «إنفست جروب أوفرسيز» الدكتور أنس كزبري.

وأعرب بن مجرن عن سعادته لإطلاق اسم دبي، أيقونة العالم، على شارع في ولاية تكساس، مشيراً إلى أن دبي، وبكل فخر، تنشر رسالتها الداعية إلى الخير والسلام والتعاون والنماء على أوسع نطاق عالمي، لتتجاوز حدود الزمان والمكان.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك: «حريصون على توسعة نطاق شراكاتنا مع مختلف المؤسسات والشركات، كي نرتقي معاً بالأداء الحكومي المتميز، والعمل على رفع مستوى التنافسية لدبي».

وأضاف «حضورنا اليوم يؤكد عمق العلاقة بين أراضي دبي والشركات العقارية، إذ تعد (إنفست جروب أوفرسيز) شركة استثمارية تسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في العالم، لتدعم التطور الاقتصادي في المنطقة، وتبحث باستمرار عن المشروعات المتميزة والشراكات الاستراتيجية في كل أرجاء العالم».

من جانبها، قالت ماجدة علي راشد: إن «جذب المستثمرين والكفاءات أولوية واضحة لقطاع تشجيع الاستثمار، من خلال تقديم مزايا جديدة ومبادرات، ما يعكس حرصنا على استقطاب المستثمرين في بيئة دبي الجاذبة للاستثمار».

وأضافت: «نسعى منذ سنوات إلى تسجيل خطوات رائدة، تجعل من سوقنا العقارية خياراً متميزاً. ولقد لعبت حلولنا الذكية دوراً كبيراً في تعزيز مكانة سوق دبي كبيئة جاذبة للاستثمار، وساعدت على ذلك منظومة التشريعات التي تحافظ على حقوق المستثمرين، وتعطيهم امتيازات رائعة، تقديراً لثقتهم بسوقنا العقارية، واختيارهم الإمارة ملاذاً آمناً لاستثماراتهم طويلة الأجل في السوق العقارية».

من ناحيته، قال الدكتور أنس كزبري: إن «افتتاح (شارع دبي) في مدينة فريسكو لحظة مهمة للاحتفال بمدينتين عالميتين تمتازان بقدر عالٍ من الحيوية»، مضيفاً أن فريسكو حققت تطوراً كبيراً، وتحولت إلى مركز استثماري قوي.