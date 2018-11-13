4 مصورين يكشفون لحظات سبق فيها القلب العدسة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

من الضوء إلى الضوء تخرج الصورة، لتصبح مِلك المشاهد، وله ملء الحرية في التأويل وقراءة تفاصيلها في لعبة اللون والظل وزوايا الرؤية. لكن قبل أن تولد الصورة، هناك حكاية لا يعرفها إلا المصور، بفصول متتابعة تجمعت فيها كل أفكاره ومشاعره، لتصل بذروتها إلى لحظة الضغط على زر العدسة.

قد لا تحظى الصورة بإعجاب أحد، وقد لا تكون ملهمة، وقد يتجاهلها النقاد، ويعلوها غبار الزمن.. لكنها تبقي في قلب ووجدان المصور حكاية تختزل لحظات أرادها أن تبقى خالدة.

شعراء الصورة ومؤرخو اللحظة، الذين يستضيفهم المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، يكشفون للمرة الأولى ما وراء صورهم من حكايات:

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