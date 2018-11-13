أول جمعية تعنى بالمسؤولية الاجتماعية تنطلق من متحف الاتحاد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد متحف الاتحاد في دبي، مساء أول من أمس، اجتماع الأعضاء المؤسسين لجمعية الإمارات للمسؤولية الاجتماعية لإطلاق أول جمعية في الدولة تعنى بتطبيق ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية بعد إشهارها من وزارة تنمية المجتمع، بحضور أحمد الشيباني ممثل الوزارة.

تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الاجتماع التعريفي بالجمعية وأهدافها التي ترتكز على المساهمة في دعم رؤية الإمارات 2021، ونشر وترسيخ مفهوم وثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وتشجيعهم على الالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية المعتمدة في المواصفات القياسية المعمول بها عالمياً، ودعم كل المبادرات المتعلقة بهذا الشأن.

ترأس مجلس الإدارة في أول تشكيل للجمعية يوسف أحمد العبيدلي، الذي تسلم منصب رئيس مجلس الإدارة، ويعقوب يوسف آل علي نائباً للرئيس، وسلمى جاسم الشامسي أمين سر، ومحمد عبدالجليل بوخلف أميناً للصندوق، وروضة المحرزي ومهرة سيف المنصوري ومريم أحمد الشامسي أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد يوسف العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمسؤولية الاجتماعية بتعاون الشباب المشاركين في تأسيس الجمعية الذين وصل عددهم لـ٣٣ عضواً مؤسساً، كما شهد أول اجتماع لأعضاء المؤسسين حضور أغلبية المؤسسين، مؤكداً أن إطلاق إشهار الجمعية من متحف الاتحاد كان بمثابة رسالة للمجتمع، باستمرارية جهود أبناء الاتحاد من أجل نهضته وتعزيز علاقاته، موضحاً أن تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الجهات أصبح أمراً محتماً للمشاركة في تحقيق رؤية الإمارات 2021، فيما رفعت الجمعية شعار «من أجل المجتمع الإماراتي» كشعار دائم لها يحفز على العمل المجتمعي.

وقال العبيدلي إن الجمعية التي تعنى بالمسؤولية المجتمعية تعد الثانية على مستوى الخليج العربي، ونتطلع إلى أن تكون الأنشط عربياً على مدار السنوات القليلة المقبلة، لاسيما أن أول أهدافها مرتبط بتحقيق رؤية الإمارات 2021، ودعم إكسبو 2020، ودعم رؤية تحويل الإمارات إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة، وإقامة مؤتمر سنوي وتأسيس مؤشر قياس أعمال المسؤولية المجتمعية للشركات، وإطلاق جائزة الإمارات للمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الداعمة لتعزيز تلك الثقافة. ودعا العبيدلي أفراد المجتمع للمشاركة في عضوية الجمعية، حيث إن باب العضوية مفتوح للجميع للمشاركة في تحقيق أهدافها.