أوانٍ من «مصر أرض الخلود» في ضيافة مانهايم

المصدر: مانهايم - د.ب.أ

تعرض متاحف رايس إنجلهورن، بمدينة مانهايم جنوب غرب ألمانيا مجموعة كبيرة من الأواني، التي تعود إلى الحضارة المصرية القديمة.

وبدأ أمس عرض نحو 100 وعاء تحت عنوان «شتاين آرت»، وهي تسمية تشبه كلمات ألمانية تصف الحجر وصلابته.

ويبلغ عمر أقدم هذه الأواني 6000 عام، ولكن تصميماتها البسيطة تعد عصرية بشكل مثير للدهشة. وتفادى صانعو الأدوات الحجرية في مصر إلى حد كبير الزخرفة، وركزوا على الخامات ذات النقاط الواضحة والألوان الرائعة.

ووفقاً للمتاحف، استخدم صانعو الأواني أنواعاً من الحجر يصعب تشكيلها، مثل البازلت، والجرواق (نوع من الحجر الرملي المتنوّع).

وتتباين القطع المعروضة، وهي جزء من معرض أكبر يحمل اسم «مصر.. أرض الخلود»، بداية من الأعمال الضخمة ومروراً بأكواب المرمر الأنيقة، وحتى زجاجة لازورد مزخرفة ومرصعة بالذهب لا يزيد حجمها على سنتيمترات قليلة.

يشار إلى أن الأواني الحجرية كانت من العناصر المهمة في المستلزمات الجنائزية في مصر القديمة، وعثر عليها بأعداد كبيرة في مقابر ملوك مصر القديمة.