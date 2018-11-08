مخرج «الصيف» الروسي: لم أسرق شيئاً

المصدر: موسكو - د.ب.أ

دفع المخرج السينمائي والمسرحي الروسي كيريل سيريبرينيكوف، ببراءته في قضية اتهامه باختلاس أموال. وقال لمحكمة في موسكو، أمس «لم أسرق شيئاً». ويتهم سيريبرينيكوف بالمشاركة في اختلاس نحو 130 مليون روبيل (مليونا دولار) من أموال الدولة المخصصة لتمويل أعمال فنية.

يشار إلى أن سيريبرينيكوف انتقد بصورة علنية سياسة بلاده، خصوصاً قرار روسيا بضم منطقة القرم بأوكرانيا عام 2014.

ووصف سيريبرينيكوف (49 عاماً) الاتهامات الموجهة إليه بالملفقة. وحاز فيلمه الأخير «الصيف» الذي تدور قصته حول نجم الروك الروسي فيكتور تسو، إشادات خلال عرضه في مهرجان كان السينمائي هذا العام.