«حدوتة حب».. دراما تبدأ بـ «شهر سابع» على «أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت أبوظبي للإعلام عن العرض الأول والحصري للدراما الاجتماعية «حدوتة حب»، على قناة «أبوظبي»، ضمن دورتها البرامجية الجديدة.

وسيُعرض المسلسل في ستة أجزاء، يروي كلٌّ منها قصة حب مختلفة بإطار تشويقي، ويجسد بعض المفارقات بالحياة اليومية.

يدور الجزء الأول من المسلسل، والذي يحمل عنوان «شهر سابع»، حول قصة «نايا» الطبيبة النفسية والحامل بشهرها السابع، بانتظار مولودها الأول مع زوجها، وانشغالها بالتحضير للأمومة التي من المفترض أن تكون أسعد أيام حياتها، لكن تتغير حياتها بشكل كامل عندما تزورها فتاة في عيادتها النفسية وتخبرها عن مشكلاتها، التي تجد الطبيبة نفسها متورطة دون إرادتها في حلها، ما يؤثر بشكل مباشر في علاقتها بزوجها.

أما جزء «المتوحد»، فيروي قصة «لمى» كاتبة الروايات، في أواسط الثلاثينات من عمرها، والمتزوجة ولديها صبي بعمر 11 سنة، يعاني التوحد، حيث تتلقى مكالمة من امرأة على فراش الموت لتغير حياتها، وتكشف لها حقائق عن ابنها.

من جانب آخر، يروي جزء «شهر عسل» مغامرة «نور»، الصبية الجميلة الطموحة، التي تتحول من موظفة في قصر رائد بيك إلى صاحبة ذلك القصر.

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما العربية، من بينهم سيرين عبدالنور، ونادين الراسي، وإيميه صياح، وباميلا الكيك، وجيني إسبر، وميرفا القاضي، وطوني عيسى، والعمل من تأليف رافي وهبي، ويشارك في إخراجه كلٌّ من فيليب أسمر، وسيف الشيخ نجيب، وأسامة الحمد، ووائل أبوشعر.