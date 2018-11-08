«يوغا» في السابعة صباحاً على الشاطئ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعد قرية الشاطئ للياقة، إحدى القرى الخمس التي تنظم في أرجاء مختلفة في دبي خلال الدورة الثانية لتحدي دبي للياقة، وجهة مميزة للألعاب المائية والشاطئية التي تستقطب الزوار الراغبين في الاستمتاع بأنشطة متنوعة ومناسبة لمختلف الفئات العمرية والقدرات ومستويات اللياقة.

ويشهد المسرح الرئيس لقرية الشاطئ، التي تنظم برعاية «دو»، وبالتعاون مع «مراس»، وبلدية دبي، العديد من دروس اللياقة، وتتضمن تمارين اللياقة الخاصة بالأطفال من إنتاج شركة «ديزني»، ومعسكرات التدريب، وتمارين «كارديو الهيب هوب» و«الزومبا». ويمكن لعشاق الاستيقاظ مبكراً التمتع بدروس اليوغا الصباحية في السابعة صباحاً، ويستفيد هواة الألعاب المائية من الدرس اليومي للرياضات المائية.

وبالنسبة لكثيرين من الزوار، تعد فعالية «سباق العوائق» هي الأبرز بمسافتها التي تمتد لكيلومترين، ويتخللها 12 حاجزاً، منها الكرة المتأرجحة والحواجز ومسارات التسلق والزحف، تحت إشراف نحو 20 مدرباً لتوفير تحدٍّ رائع، ويمكن للجميع من سن الخامسة فأكثر المشاركة فيه.

وتتيح منطقة الألعاب المائية للمشاركين فرصة تجربة أنشطة متنوعة، مثل ركوب قوارب الكاياك وقوفاً على الألواح، في حين يحظى عشاق التشويق والإثارة بحصتهم من المرح بفضل الأرجوحة الضخمة.

وتستقبل قرية الشاطئ للياقة، التي تضم أنشطة متنوعة لكل أفراد العائلة وأكثر من 400 درس مجاني، زوارها حتى 22 الجاري من الساعة السابعة صباحاً وحتى السادسة مساءً يومياً.