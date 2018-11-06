بالفيديو.. ضابط يحوّل نفسه إلى كرسي لوالدته المسنة ينال إعجاب العالم

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أثار موقف لرجل صيني بار بأمه موجة عالمية من الاعجاب وتناقلت قصته عبر منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم. حيث رصدت كاميرا إحدى المستشفيات الصينية، موقفا إنسانيا مؤثرا، حيث جعل شاب من نفسه كرسيا، لتجلس عليه والدته الطاعنة في السن، الأمر الذي لقي إشادة كبيرة في شبكات التواصل الاجتماعي حول العالم. وقع الحدث في أحد أروقة مستشفى بمدينة نانتشانغ بمقاطعة جيانغشي جنوب شرقي الصين.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الشاب شيونغ شويوان، رافق والدته إلى المستشفى للحصول على دواء لها، لكنه تفاجأ بعدم وجود مقاعد في المكان المخصص للانتظار.

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ولم يفكر شيونغ مرتين، إذ انحى على الأرض، محوّلا ظهره لكرسي لوالدته البالغة من العمر 84 عاما.

وبحسب وسائل إعلام صينية، فإن الابن ضابط في جهاز الشرطة، وذهب مع والدته إلى المستشفى، بعد أن أنهى عمله الذي استمر طيلة الليلة السابقة.

وقال الابن إن والدته كان تشعر بالتعب من الوقوف، فطلب منها على الفور أن تجلس عليه، وأضاف :" كانت والدتي تحملني على ظهرها عندما كنت طفلا. اعتنت بي، والآن حان دوري للاعتناء بها".