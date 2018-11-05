«دبي مول» يستقبل أكثر من 80 مليون زائر سنوياً

المصدر: إعداد: ديانا أيوب

انطلقت احتفالات «دبي مول»، أمس، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، حيث حقق خلال العقد الأول أرقاماً قياسية باستقباله أكثر من 80 مليون زائر سنوياً، خلال الأعوام الأربعة الماضية، ما رسّخ مكانته وجهة عصرية «الأكثر شعبية في العالم». وأسهم «دبي مول»، خلال 10سنوات، في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، بتوفيره أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، كما لعب دوراً بارزاً وحيوياً في دعم نمو قطاعات تجارة التجزئة والمطاعم والمقاهي والترفيه. وتستمر احتفالات «دبي مول» بالذكرى الـ10 لتأسيسه حتى 28 الجاري، مع مجموعة واسعة من العروض، إذ انطلقت، أمس، بعرض صوتي وضوئي حي لشركة «لون روج»، التي أسسها غي لاليبرتي، مؤسس سيرك دو سولي. كما سيشمل برنامج الاحتفالات عرضاً بصرياً آخر بعنوان «تالسيمان»، يوظف أنوار الليزر والمؤثرات الخاصة لتقديم تجربة فنية بالوسائط المتعددة يمكن مشاهدتها كل ليلة في قاعة النجمة. كما تشمل الفعاليات عدداً من عروض الأزياء، والفعاليات الترفيهية، إضافة إلى فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيمة، بما في ذلك ثلاث شقق من «إعمار العقارية»، ما يجعل احتفالات «دبي مول» بهذه المناسبة أحد أكبر الفعاليات المرتقبة لهذه السنة. ووفقاً للتقرير السنوي، الذي أصدرته دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي لعام 2017، حافظ «دبي مول» على مكانته كأكثر معالم المدينة جاذبية، حيث قصده نحو 97% من زوّارها. ويعدّ من أكثر مراكز التسوّق جاذبية، لما يتضمنه من مرافق ترفيهية، حيث يحتوي على «دبي أكواريوم»، وهو أكبر واجهة زجاجية للسمك في مركز تسوّق، الى جانب الحديقة المائية، إضافة إلى «نافورة دبي»، التي تتميز بعروضها، حيث تتراقص المياه مع التأثيرات الخاصة بالموسيقى والإضاءة. وحقق «دبي مول»، منذ انطلاقته، مجموعة من الأرقام القياسية، بدأت بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2008، وذلك بوصفه أكبر مركز تسوّق في العالم، كما دخل الموسوعة في العام نفسه عن تحقيق أكبر واجهة «أكريليك».