علماء: ديناصورات وضعت بيضاً ملوّناً بأشكال رائعة

المصدر: واشنطن - رويترز

كشف علماء عن أن بعض الديناصورات وضعت بيضاً ملوناً ومرقطاً ومنقطاً، ويتميز بأشكال رائعة من اللونين الأزرق والبني، في اكتشاف قد يخالف فكرة أن بعض هذه السمات الاستثنائية نشأت مع الطيور.

ورصد تحليل شمل 12 من حفريات قشور بيض ديناصورات من أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية اللونين الموجودين في بيض الطيور الملون في مجموعة من الديناصورات تسمى يومانيرابتوران، التي تتضمن ديناصورات معروفة آكلة للحوم، مثل فيلوسيرابتور، والديناصورات الصغيرة ذات الريش التي تعتبر أسلاف الطيور.

وقالت عالمة الحفريات بجامعة ييل، جاسمينا وايمن، التي قادت فريق الدراسة المنشورة بدورية «نيتشر»: «اكتشفنا أن لون البيض ليس سمة مميزة للطيور في زمننا المعاصر، لكنه تطور في أسلافها من الديناصورات غير الطائرة. دراستنا تغير بشكل جذري فهمنا لتطور لون البيض، وتضيف لوناً لأعشاش الديناصورات في (العالم الجوراسي) الحقيقي».

وتطورت الطيور من ديناصورات يومانيرابتوران في العصر الجوراسي. وأقدم طائر معروف يدعى أركيوبتركس، وعاش قبل نحو 150 مليون سنة في ألمانيا.

وكانت ديناصورات يومانيرابتوران، وهي جزء من مجموعة أكبر من الديناصورات آكلة اللحوم ذات القدمين، بشكل عام، صغيرة وتشبه الطيور ومغطاة بريش ملون.

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من حفريات قشور بيض ديناصورات رصدتها الدراسة الجديدة.