الممرض القاتل.. أسوأ سفاح منذ الحرب العالمية الثانية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

بدأت السلطات القضائية الألمانية محاكمة الممرض نيلز هويغل المتهم بقتل أكثر من 100 شخص في عدد من المستشفيات الألمانية، بحسب موقع (بي بي سي) البريطاني.

ونقل الموقع عن محققين إن هويغل (41 عاما) كان يعطي بشكل منهجي جرعات قاتلة من أدوية القلب للمرضى الذين كانوا في رعايته.

واشارت مراسلة "بي بي سي" في برلين إلى أن "القضية حساسة للغاية لدى السلطات الطبية الألمانية المتهمة من قبل أقارب الضحايا بأنها غضت النظر عن نشاط هويغل الإجرامي".

وأضافت " هويغل سيصبح واحدا من أسوأ القتلة السفاحين في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية".

ويقول المحققون إن هويغل قد يكون قد قتل عدداً أكبر من المرضى إلا أن جثثهم حرقت.

وقالت بترا كلين التي تدير مجموعة لدعم أقارب الضحايا "نأمل أن تتم إدانته على الجرائم التي ارتكبها ليرتاح أهالي الضحايا".