جداريات «متحف دبي الفني» تزيّن جسر المترو على شارع الشيخ زايد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن شراكة استراتيجية ستتضمن إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع «متحف دبي الفني»، تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل دبي إلى متحف مفتوح.

وتتضمن المرحلة الثالثة من مشروع «متحف دبي الفني» جداريات ضخمة على جسر مترو دبي على شارع الشيخ زايد، وتحديداً في المنطقة الممتدة بين محطتي أبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي، وسينفذها فنانان عالميان هما: البيروفي دانيال كورتيز، والدومنيكاني إيفوكا1، وكلاهما يحظى بخبرة كبيرة في هذا المجال، ولهما العديد من الأعمال المنتشرة حول العالم، وسينفذان المشروع خلال 20 يوماً اعتباراً من اليوم.

استلهام رؤية

أعرب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، عن ترحيبه بالشراكة وأهدافها الرامية إلى تقديم إضافة نوعية تتكامل مع جهود الهيئة في تطبيق أرقى استراتيجيات التنقل، وتبني أحدث حلولها وأكثرها كفاءة، من أجل مواكبة التوسع العمراني والنمو الحضاري في دبي، بما يرسخ موقعها نموذجاً متميزاً لمدن المستقبل، بفضل ما توفره من عناصر تتضافر لضمان سعادة الناس وراحتهم.

وأضاف: «نستلهم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تشجيع الإبداع ركيزة للنمو والتطوّر، وهو ما نحرص على تطبيقه بصورة عملية في مشروعاتنا، والأفكار المبدعة دائماً محل اهتمام الهيئة وعنايتها، فمشروع متحف دبي الفني، الذي يقوم عليه (براند دبي) يُعنى في جوهرة بالمكوّن الحضاري والجمالي، الذي يظل حاضراً في معظم مشروعات الهيئة، وهو ما يتجلى في التصميمات المميزة لمحطات مترو دبي، الذي يعدّ اليوم من أهم ركائز منظومة التنقل في الإمارة، مع تجاوز عدد مستخدميه بخطيه الأحمر والأخضر، خلال النصف الأول من العام الجاري 103 ملايين راكب، وهو رقم آخذ في الزيادة». وأوضح الطاير أن «اختيار جسر المترو لتنفيذ هذا المشروع المتميز في المنطقة الممتدة بين محطتي أبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي، يعود إلى أسباب عدة، في مقدمتها القيمة الحضارية والتاريخية لشارع الشيخ زايد، الذي يعدّ أهم الطرق الرئيسة في دبي، علاوة على الأهمية المرورية لهذا الشريان الحيوي، الذي يصل أرجاء الإمارة شمالاً وجنوباً، وتمر عليه عشرات الآلاف من المركبات يومياً، فضلاً عن قيمة هذا الامتداد الذي يربط بين اثنين من أهم مواقع الأعمال الحيوية في دبي، وهما أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي».

طبيعة إبداعية

من جانبها، أكدت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، عن اعتزازها بالتعاون البنّاء بين «براند دبي»، وهيئة الطرق والمواصلات، الهادف إلى تقديم إضافة نوعية تسهم في إبراز الطبيعة الإبداعية التي تتفرد بها دبي كمدينة عالمية، وضمن إطار غير تقليدي يستلهم فكرته من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموّه الدائمة بفتح المجال أمام الفكر المبدع، ليكون في مقدمة جهود التطوير، تأكيداً على قيمة الإبداع في تحفيز الطاقات نحو الأفضل والأرقى والأكفأ دائماً. ونوّهت بجهود هيئة الطرق والمواصلات، وما تقوم عليه من مشروعات كبرى تمثل ركائز مهمة لمجمل البنية الأساسية المتطوّرة التي تمتلكها دبي وتميزها كمدينة عالمية، وبما توفره الهيئة من أرقى وأحدث حلول التنقل التي تواكب مكانة دبي مركزاً رئيساً للسياحة والأعمال والتجارة في المنطقة، مؤكدةً أن «مترو دبي يمثل اليوم معلماً حضارياً مهماً، ليس فقط على مستوى دبي، لكن على مستوى المنطقة عموماً».

موضوعات ملهمة

قالت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «نتطلع لمواصلة العمل مع الهيئة، ضمن هذه الشراكة التي نسعى من خلالها إلى إضافة ملمح جديد إلى المشهد الإبداعي في دبي، وتعزيز القيمة الجمالية لمعالم حضارية مهمة في الإمارة، وتقديم قيمة مضافة تسهم في نشر السعادة بين سكان دبي وزوارها، ويسعدنا إطلاق مرحلة جديدة من التعاون، وأن تكون بدايتها مع مترو دبي، بكل ما يرمز له من مدى متقدم وصلت إليه دبي كمدينة عصرية متطوّرة بكل المقاييس».

وأوضحت أن «الأعمال التي ستنفذ على شارع الشيخ زايد، وتحديداً على جسر مترو دبي، رُوعي في اختيار موضوعاتها أن تكون مُلهمة ومُحفّزة على إطلاق العنان للخيال، وأن تكون معبّرة عن السعادة التي تسعى دبي إلى نشرها بين الناس، بينما تعبّر تلك الأعمال كذلك عن تطلعات دبي الطموحة نحو المستقبل واستهدافها لمواقع الريادة في شتى مجالاته». وستشهد الفترة المقبلة إطلاق مزيد من المشروعات في مختلف المواقع الحيوية والمساحات المفتوحة، التي يمكن الاستفادة منها في تطوير تلك الأعمال، التي ستراوح بين اللوحات والرسومات الجدارية العملاقة والتكوينات الفنية الحديثة، التي ستحول تلك الأماكن إلى ساحة لأعمال إبداعية تنبض بالطاقة الإيجابية.

يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين «براند دبي»، و«هيئة الطرق والمواصلات»، تعدّ امتداداً لشراكة طويلة جمعت بين الجانبين، وشهدت تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات النوعية في مناطق مختلفة من الإمارة، إذ تحدّد المذكرة ملامح التعاون بين الطرفين، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن الأهداف المشتركة الرامية إلى تقديم مزيد من الإضافات الإبداعية للمشهد الحضاري للمدينة.