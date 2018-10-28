«دبي للثقافة»: أفضل الصور في معرض «مساجد من العالم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، معرضاً للصور الفوتوغرافية، أخيراً، تحت عنوان «مساجد من العالم»، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، ومركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري.

وأسهم المعرض في تسليط الضوء على دور المساجد في المجتمعات العربية والإسلامية، التي تحمل في تصاميمها روائع الفن المعماري الفريد، كما أتاح الفرصة أمام الزوار للتعرف إلى فن العمارة الإسلامية، والتصاميم والأساليب التي تميز الحضارات المختلفة.

وتم اختيار أفضل الصور لمجموعة من المصورين الذين شاركوا في مسابقة عبر «إنستغرام»، الخاصة بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، حيث قاموا بتصوير مساجد مختلفة من مدن حول العالم، وفق معايير وسمات جمالية. ومن ضمن الصور المميزة التي لاقت إعجاب الكثيرين، صورة جامع الشيخ زايد في أبوظبي للمصور، عصام عمر كابلي، من المملكة العربية السعودية، وصورة مسجد أهل البيت، للمصور سراج بشير القريش، من المملكة العربية السعودية. ويتناغم تنظيم هذا المعرض مع رسالة دبي للثقافة، الهادفة إلى إبراز المواهب المحلية والدولية في مجال الثقافة والفنون الإسلامية، حيث يأتي ضمن جهودها المتواصلة لإقامة علاقات الشراكة، وتطوير المشروعات والمبادرات المبتكرة التي تدعم رؤية القيادة الرشيدة، لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والفنون.