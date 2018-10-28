الأبطال والأشرار و«ترامب» يلتقون في «كوميك كون»

المصدر: لندن - رويترز

انطلق في العاصمة البريطانية لندن، أول من أمس، مؤتمر «كوميك كون» الترفيهي، الذي تتاح فيه الفرصة لمحبي أفلام الأبطال الخارقين، لارتداء ملابس شخصياتهم المفضلة من «كات وومن»، وحتى «الجوكر» الشرير في أفلام باتمان، وكذلك زيّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسيحتفل زوار المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام، بشخصياتهم المفضلة في أفلام وألعاب تعتمد على القصص المصورة، من خلال معارض ومناقشات وورش عمل، والكثير من المتعة والمرح بملابس تنكرية. ومن المقرر أن يحضر الممثل الإنجليزي بول بيتاني المؤتمر. وجسد بيتاني دوراً في فيلم «أفينجرز» (المنتقمون)، وأيضاً في فيلم الخيال العلمي «سولو: إيه ستار وورز ستوري» (سولو: قصة من حرب النجوم).

وسيحضر، أيضاً، بريان أزاريللو وفرانك ميلر، وهما من كتاب القصص المصورة.